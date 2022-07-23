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Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/donbass-1804493325.html
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.07.2022
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска за полчаса выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град", 10 мин калибром 120 миллиметров по Горловке и 10 снарядов калибром 122 миллиметра по... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T14:24
2022-07-23T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град", 10 мин калибром 120 миллиметров по Горловке и 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Новобахмутовке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, горловка, ясиноватая
14:24 23.07.2022
 
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в ДНР
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град", 10 мин калибром 120 миллиметров по Горловке и 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Новобахмутовке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:13:20 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 13:00 - н.п. Сухая Балка - н.п. Новобахмутовка; выпущено 10 снарядов калибром 122 мм; 13:24 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаЯсиноватая
 
 
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