Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в ДНР
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град", 10 мин калибром 120 миллиметров по Горловке и 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Новобахмутовке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:13:20 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 13:00 - н.п. Сухая Балка - н.п. Новобахмутовка; выпущено 10 снарядов калибром 122 мм; 13:24 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.