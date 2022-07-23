https://ria.ru/20220723/donbass-1804493325.html

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.07.2022

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска за полчаса выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град", 10 мин калибром 120 миллиметров по Горловке и 10 снарядов калибром 122 миллиметра по... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T14:24

2022-07-23T14:24

2022-07-23T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град", 10 мин калибром 120 миллиметров по Горловке и 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Новобахмутовке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

горловка

ясиноватая

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в мире, донецкая народная республика, горловка, ясиноватая