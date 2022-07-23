https://ria.ru/20220723/donbass-1804455342.html

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 23.07.2022

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 41 раз, выпустив 301 боеприпас, в результате семь мирных жителей получили ранения, сообщает представительство Донецкой РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T09:20

2022-07-23T09:20

2022-07-23T09:28

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 41 раз, выпустив 301 боеприпас, в результате семь мирных жителей получили ранения, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (выпущена - ред.) 301 единица различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Горловке и Ясиноватой", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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Ольга Фомченкова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины