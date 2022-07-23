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Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 23.07.2022
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 41 раз, выпустив 301 боеприпас, в результате семь мирных жителей получили ранения, сообщает представительство Донецкой РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T09:20
2022-07-23T09:20
2022-07-23T09:28
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 41 раз, выпустив 301 боеприпас, в результате семь мирных жителей получили ранения, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (выпущена - ред.) 301 единица различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Горловке и Ясиноватой", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
09:20 23.07.2022 (обновлено: 09:28 23.07.2022)
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили по республике более 300 боеприпасов