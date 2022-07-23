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"Правый сектор"* разместил РСЗО на территории школы в ДНР

"Правый сектор"* разместил РСЗО на территории школы в ДНР - РИА Новости, 23.07.2022

"Правый сектор"* разместил РСЗО на территории школы в ДНР

Украинские боевики националистического батальона "Правый сектор"* (экстремистская организация, запрещенная в России) разместили РСЗО на территории школы в ДНР,... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T21:32

2022-07-23T21:32

2022-07-23T23:31

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украинские боевики националистического батальона "Правый сектор"* (экстремистская организация, запрещенная в России) разместили РСЗО на территории школы в ДНР, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Нью-Йорке боевики националистического батальона "Правый Сектор"* на территории школы № 16 (ул. Есенина) разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня, при этом в подвале учреждения удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве "живого щита", - сообщил Мизинцев.Кроме того, по его словам, в "Белгород-Днестровском Одесской области в здании городской спортивной школы (ул. Независимости) размещены боевики украинских вооруженных формирований, на прилегающей территории – бронетехника, РСЗО и артиллерия, подходы к зданию заминированы", но об этом местное население умышленно не уведомлено.*экстремистская организация, запрещенная в России

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в мире, россия, донецкая народная республика, правый сектор