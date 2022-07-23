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В Запорожье заявили, что у украинских беженцев на Западе изымают детей - РИА Новости, 23.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/bezhentsy-1804536604.html
В Запорожье заявили, что у украинских беженцев на Западе изымают детей
В Запорожье заявили, что у украинских беженцев на Западе изымают детей - РИА Новости, 23.07.2022
В Запорожье заявили, что у украинских беженцев на Западе изымают детей
В западных странах у прибывших украинских беженцев начали изымать детей под надуманными предлогами, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T17:25
2022-07-23T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
днепропетровск
киев
украина
беженцы
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. В западных странах у прибывших украинских беженцев начали изымать детей под надуманными предлогами, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе с Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей", — рассказал он.По его словам, уже известно о 79 подобных случаях. Речь идет в том числе о жителях Днепропетровска, Киева и западных регионов Украины.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там создали военно-гражданские администрации, наладили вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.
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в мире, запорожская область, днепропетровск, киев, украина, беженцы, владимир рогов
17:25 23.07.2022 (обновлено: 19:03 23.07.2022)
 
В Запорожье заявили, что у украинских беженцев на Западе изымают детей

Член Запорожской ВГА Рогов сообщил об изъятии детей украинских беженцев в западных странах

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя
Беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. В западных странах у прибывших украинских беженцев начали изымать детей под надуманными предлогами, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе с Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей", — рассказал он.
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По его словам, уже известно о 79 подобных случаях. Речь идет в том числе о жителях Днепропетровска, Киева и западных регионов Украины.
"Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали или наоборот —быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность с родителями, за то, что мама громко ругала ребенка", — уточнил Рогов, добавив, что наибольшее число таких инцидентов происходит в Германии.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там создали военно-гражданские администрации, наладили вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьДнепропетровскКиевУкраинаБеженцыВладимир Рогов
 
 
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