17:25 23.07.2022 (обновлено: 19:03 23.07.2022)
В Запорожье заявили, что у украинских беженцев на Западе изымают детей
Член Запорожской ВГА Рогов сообщил об изъятии детей украинских беженцев в западных странах
Беженцы из Мариуполя. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. В западных странах у прибывших украинских беженцев начали изымать детей под надуманными предлогами, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе с Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей", — рассказал он.
По его словам, уже известно о 79 подобных случаях. Речь идет в том числе о жителях Днепропетровска, Киева и западных регионов Украины.
"Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали или наоборот —быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность с родителями, за то, что мама громко ругала ребенка", — уточнил Рогов, добавив, что наибольшее число таких инцидентов происходит в Германии.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там создали военно-гражданские администрации, наладили вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.
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