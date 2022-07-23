https://ria.ru/20220723/bezhentsy-1804536604.html

В Запорожье заявили, что у украинских беженцев на Западе изымают детей

В Запорожье заявили, что у украинских беженцев на Западе изымают детей - РИА Новости, 23.07.2022

В Запорожье заявили, что у украинских беженцев на Западе изымают детей

В западных странах у прибывших украинских беженцев начали изымать детей под надуманными предлогами, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T17:25

2022-07-23T17:25

2022-07-23T19:03

специальная военная операция на украине

в мире

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днепропетровск

киев

украина

беженцы

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. В западных странах у прибывших украинских беженцев начали изымать детей под надуманными предлогами, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе с Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей", — рассказал он.По его словам, уже известно о 79 подобных случаях. Речь идет в том числе о жителях Днепропетровска, Киева и западных регионов Украины.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там создали военно-гражданские администрации, наладили вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220722/pedofily-1804163314.html

https://ria.ru/20220616/bezhentsy-1795625836.html

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, днепропетровск, киев, украина, беженцы, владимир рогов