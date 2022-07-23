https://ria.ru/20220723/avariya-1804471840.html
В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали три человека
В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 23.07.2022
В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали три человека
Четыре машины столкнулись на юго-востоке Москвы, пострадали три человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T11:32
2022-07-23T11:32
2022-07-23T11:33
происшествия
россия
москва
авто
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Четыре машины столкнулись на юго-востоке Москвы, пострадали три человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее дептранс сообщал об аварии с участием четырех автомобилей на Волгоградском проспекте перед пересечением с Ташкентской улицей в Москве. Движение транспорта на данном участке уже восстановили.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20220722/dtp-1804427081.html
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происшествия, россия, москва, авто, гибдд мвд рф
11:32 23.07.2022 (обновлено: 11:33 23.07.2022)
В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали три человека
В ДТП на юго-востоке Москвы. где столкнулись четыре машины, пострадали три человека