10:16 23.07.2022 (обновлено: 10:18 23.07.2022)
В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды десятки тысяч человек
Власти Воронежа: авария, оставившая без воды около десяти тысяч жителей, устранена
Вентили водопровода. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Специалисты "Росводоканала Воронежа" устранили аварию в Коминтерновском районе города, которая в пятницу вечером оставила без воды порядка 30 многоэтажных домов с населением почти 10 тысяч человек, сообщили журналистам в мэрии.
Вечером в пятницу мэрия сообщала, что на улице Новгородская в Коминтерновском районе на водопроводе начаты аварийно-восстановительные работы. В связи с этим под отключение попали почти 30 домов с населением около 10 тысяч человек.
"Аварийно-восстановительные работы завершены в 3.20 (мск) утра. В настоящее время водоснабжение восстановлено. Локальные вопросы отработают управляющие организации", - говорится в сообщении.
В начале июля на водопроводе в Коминтерновском районе уже были две аварии. Пятого июля из-за аварии на водопроводе диаметром 1 тысяча миллиметров на улице Антонова-Овсеенко остались по меньшей мере 43 тысячи жителей 125 многоквартирных домов. Мэрия объявила о введении на территории Коминтерновского района режима ЧС, прокуратура возбудила два административных дела. Устранили аварию 7 июля. В тот же день произошла утечка на стальном водопроводе диаметром 400 миллиметров в районе улицы Лизюкова. Без воды остались несколько тысяч жителей 11 многоэтажных домов. Эту аварию устранили спустя несколько часов.
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