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В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды десятки тысяч человек - РИА Новости, 23.07.2022
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В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды десятки тысяч человек
В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды десятки тысяч человек - РИА Новости, 23.07.2022
В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды десятки тысяч человек
Специалисты "Росводоканала Воронежа" устранили аварию в Коминтерновском районе города, которая в пятницу вечером оставила без воды порядка 30 многоэтажных домов РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T10:16
2022-07-23T10:18
происшествия
россия
воронежская область
жкх
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ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Специалисты "Росводоканала Воронежа" устранили аварию в Коминтерновском районе города, которая в пятницу вечером оставила без воды порядка 30 многоэтажных домов с населением почти 10 тысяч человек, сообщили журналистам в мэрии.Вечером в пятницу мэрия сообщала, что на улице Новгородская в Коминтерновском районе на водопроводе начаты аварийно-восстановительные работы. В связи с этим под отключение попали почти 30 домов с населением около 10 тысяч человек.В начале июля на водопроводе в Коминтерновском районе уже были две аварии. Пятого июля из-за аварии на водопроводе диаметром 1 тысяча миллиметров на улице Антонова-Овсеенко остались по меньшей мере 43 тысячи жителей 125 многоквартирных домов. Мэрия объявила о введении на территории Коминтерновского района режима ЧС, прокуратура возбудила два административных дела. Устранили аварию 7 июля. В тот же день произошла утечка на стальном водопроводе диаметром 400 миллиметров в районе улицы Лизюкова. Без воды остались несколько тысяч жителей 11 многоэтажных домов. Эту аварию устранили спустя несколько часов.
https://ria.ru/20220606/vodosnabzhenie-1793411718.html
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происшествия, россия, воронежская область, жкх
10:16 23.07.2022 (обновлено: 10:18 23.07.2022)
 
В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды десятки тысяч человек

Власти Воронежа: авария, оставившая без воды около десяти тысяч жителей, устранена

© Depositphotos / boyan1971Вентили водопровода
Вентили водопровода - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Depositphotos / boyan1971
Вентили водопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Специалисты "Росводоканала Воронежа" устранили аварию в Коминтерновском районе города, которая в пятницу вечером оставила без воды порядка 30 многоэтажных домов с населением почти 10 тысяч человек, сообщили журналистам в мэрии.
Вечером в пятницу мэрия сообщала, что на улице Новгородская в Коминтерновском районе на водопроводе начаты аварийно-восстановительные работы. В связи с этим под отключение попали почти 30 домов с населением около 10 тысяч человек.
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"Аварийно-восстановительные работы завершены в 3.20 (мск) утра. В настоящее время водоснабжение восстановлено. Локальные вопросы отработают управляющие организации", - говорится в сообщении.
В начале июля на водопроводе в Коминтерновском районе уже были две аварии. Пятого июля из-за аварии на водопроводе диаметром 1 тысяча миллиметров на улице Антонова-Овсеенко остались по меньшей мере 43 тысячи жителей 125 многоквартирных домов. Мэрия объявила о введении на территории Коминтерновского района режима ЧС, прокуратура возбудила два административных дела. Устранили аварию 7 июля. В тот же день произошла утечка на стальном водопроводе диаметром 400 миллиметров в районе улицы Лизюкова. Без воды остались несколько тысяч жителей 11 многоэтажных домов. Эту аварию устранили спустя несколько часов.
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