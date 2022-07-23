https://ria.ru/20220723/avariya-1804462545.html

В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды десятки тысяч человек

В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды десятки тысяч человек - РИА Новости, 23.07.2022

В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды десятки тысяч человек

Специалисты "Росводоканала Воронежа" устранили аварию в Коминтерновском районе города, которая в пятницу вечером оставила без воды порядка 30 многоэтажных домов РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T10:16

2022-07-23T10:16

2022-07-23T10:18

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россия

воронежская область

жкх

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ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Специалисты "Росводоканала Воронежа" устранили аварию в Коминтерновском районе города, которая в пятницу вечером оставила без воды порядка 30 многоэтажных домов с населением почти 10 тысяч человек, сообщили журналистам в мэрии.Вечером в пятницу мэрия сообщала, что на улице Новгородская в Коминтерновском районе на водопроводе начаты аварийно-восстановительные работы. В связи с этим под отключение попали почти 30 домов с населением около 10 тысяч человек.В начале июля на водопроводе в Коминтерновском районе уже были две аварии. Пятого июля из-за аварии на водопроводе диаметром 1 тысяча миллиметров на улице Антонова-Овсеенко остались по меньшей мере 43 тысячи жителей 125 многоквартирных домов. Мэрия объявила о введении на территории Коминтерновского района режима ЧС, прокуратура возбудила два административных дела. Устранили аварию 7 июля. В тот же день произошла утечка на стальном водопроводе диаметром 400 миллиметров в районе улицы Лизюкова. Без воды остались несколько тысяч жителей 11 многоэтажных домов. Эту аварию устранили спустя несколько часов.

https://ria.ru/20220606/vodosnabzhenie-1793411718.html

https://ria.ru/20220416/omsk-1783859898.html

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происшествия, россия, воронежская область, жкх