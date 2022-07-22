https://ria.ru/20220722/zerno-1804354053.html

Центр в Стамбуле будет урегулировать инциденты при вывозе зерна по морю

Центр в Стамбуле будет урегулировать инциденты при вывозе зерна по морю - РИА Новости, 22.07.2022

Центр в Стамбуле будет урегулировать инциденты при вывозе зерна по морю

Совместный координационный центр в Стамбуле должен будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины, заявил журналистам на... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:02

2022-07-22T18:02

2022-07-22T18:02

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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле должен будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель ООН, раскрывая суть соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.По его словам, Москва и Киев пообещали, что "ни одна из сторон не будет нападать на какие-либо из этих кораблей"."Если же случится какой-либо инцидент, задачей Совместного координационного центра, который по сути проводит мониторинг этой операции, будет разрешить его", - сказал высокопоставленный представитель ООН."Поэтому центр в Стамбуле будет пульсом этой операции", - добавил представитель.

https://ria.ru/20220722/koridor-1804353221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, оон, стамбул, россия, украина, турция, черное море