https://ria.ru/20220722/zerno-1804354053.html
Центр в Стамбуле будет урегулировать инциденты при вывозе зерна по морю
Центр в Стамбуле будет урегулировать инциденты при вывозе зерна по морю - РИА Новости, 22.07.2022
Центр в Стамбуле будет урегулировать инциденты при вывозе зерна по морю
Совместный координационный центр в Стамбуле должен будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины, заявил журналистам на... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:02
2022-07-22T18:02
2022-07-22T18:02
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле должен будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель ООН, раскрывая суть соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.По его словам, Москва и Киев пообещали, что "ни одна из сторон не будет нападать на какие-либо из этих кораблей"."Если же случится какой-либо инцидент, задачей Совместного координационного центра, который по сути проводит мониторинг этой операции, будет разрешить его", - сказал высокопоставленный представитель ООН."Поэтому центр в Стамбуле будет пульсом этой операции", - добавил представитель.
https://ria.ru/20220722/koridor-1804353221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, стамбул, россия, украина, турция, черное море
Центр в Стамбуле будет урегулировать инциденты при вывозе зерна по морю
Совместный центр в Стамбуле будет урегулировать инциденты при вывозе зерна по Черному морю