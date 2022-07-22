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Центр в Стамбуле будет урегулировать инциденты при вывозе зерна по морю - РИА Новости, 22.07.2022
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Центр в Стамбуле будет урегулировать инциденты при вывозе зерна по морю
Центр в Стамбуле будет урегулировать инциденты при вывозе зерна по морю - РИА Новости, 22.07.2022
Центр в Стамбуле будет урегулировать инциденты при вывозе зерна по морю
Совместный координационный центр в Стамбуле должен будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины, заявил журналистам на... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:02
2022-07-22T18:02
в мире
оон
стамбул
россия
украина
турция
черное море
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле должен будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель ООН, раскрывая суть соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.По его словам, Москва и Киев пообещали, что "ни одна из сторон не будет нападать на какие-либо из этих кораблей"."Если же случится какой-либо инцидент, задачей Совместного координационного центра, который по сути проводит мониторинг этой операции, будет разрешить его", - сказал высокопоставленный представитель ООН."Поэтому центр в Стамбуле будет пульсом этой операции", - добавил представитель.
https://ria.ru/20220722/koridor-1804353221.html
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в мире, оон, стамбул, россия, украина, турция, черное море
18:02 22.07.2022
 
Центр в Стамбуле будет урегулировать инциденты при вывозе зерна по морю

Совместный центр в Стамбуле будет урегулировать инциденты при вывозе зерна по Черному морю

© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле должен будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель ООН, раскрывая суть соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
По его словам, Москва и Киев пообещали, что "ни одна из сторон не будет нападать на какие-либо из этих кораблей".
"Если же случится какой-либо инцидент, задачей Совместного координационного центра, который по сути проводит мониторинг этой операции, будет разрешить его", - сказал высокопоставленный представитель ООН.
"Поэтому центр в Стамбуле будет пульсом этой операции", - добавил представитель.
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 18:00
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В миреООНСтамбулРоссияУкраинаТурцияЧерное море
 
 
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