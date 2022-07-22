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ООН готова предоставить техническую помощь по выполнению продуктовой сделки - РИА Новости, 22.07.2022
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ООН готова предоставить техническую помощь по выполнению продуктовой сделки
ООН готова предоставить техническую помощь по выполнению продуктовой сделки - РИА Новости, 22.07.2022
ООН готова предоставить техническую помощь по выполнению продуктовой сделки
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила, что готова предоставить техническую помощь для выполнения договоренности о снятии... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:52
2022-07-22T18:01
экономика
оон
украина
продовольственная и сельскохозяйственная организация оон
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РИМ, 22 июл - РИА Новости. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила, что готова предоставить техническую помощь для выполнения договоренности о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."ФАО поддерживает все усилия, предпринимаемые генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Мы тесно сотрудничаем с Группой реагирования на глобальные кризисы (GCRG), возглавляемой генеральным секретарем. ФАО продолжит работу с ней для оценки последствий, как только соглашение будет подписано и вступит в силу. Мы предложим нашу техническую помощь по всем связанным с этим вопросам", - говорится в заявлении международной организации, поступившем в ответ на запрос РИА Новости.
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экономика, оон, украина, продовольственная и сельскохозяйственная организация оон
17:52 22.07.2022 (обновлено: 18:01 22.07.2022)
 
ООН готова предоставить техническую помощь по выполнению продуктовой сделки

В ООН заявили, что готовы предоставить техническую помощь по выполнению продуктовой сделки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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РИМ, 22 июл - РИА Новости. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила, что готова предоставить техническую помощь для выполнения договоренности о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"ФАО поддерживает все усилия, предпринимаемые генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Мы тесно сотрудничаем с Группой реагирования на глобальные кризисы (GCRG), возглавляемой генеральным секретарем. ФАО продолжит работу с ней для оценки последствий, как только соглашение будет подписано и вступит в силу. Мы предложим нашу техническую помощь по всем связанным с этим вопросам", - говорится в заявлении международной организации, поступившем в ответ на запрос РИА Новости.
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