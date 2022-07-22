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Суда с украинским зерном будут выходить по согласованному коридору
Суда с украинским зерном будут выходить по согласованному коридору - РИА Новости, 22.07.2022
Суда с украинским зерном будут выходить по согласованному коридору
Суда с зерном с Украины будут выходить из Черного моря по согласованному коридору, согласно "продуктовой сделке", совместный координационный центр в Стамбуле... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:39
2022-07-22T17:39
2022-07-22T17:39
экономика
украина
черное море
оон
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Суда с зерном с Украины будут выходить из Черного моря по согласованному коридору, согласно "продуктовой сделке", совместный координационный центр в Стамбуле будет отслеживать процесс, заявил на брифинге высокопоставленный представитель ООН."Оттуда (из территориальных вод Украины - ред.) суда будут идти через Черное море и выходить через Босфор... через согласованный коридор. За этим (процессом) будет наблюдать совместный координационный центр, который будет создан сразу же здесь, в Стамбуле", - сказал он."В него войдут представители Украины, РФ и, конечно, Турции. Так что будет вестись наблюдение за судами, идущими через Черное море и выходящими через Босфор", - добавил представитель.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, черное море, оон
Суда с украинским зерном будут выходить по согласованному коридору
Суда с украинским зерном будут выходить из Черного моря по согласованному коридору