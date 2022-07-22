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Суда с украинским зерном будут выходить по согласованному коридору - РИА Новости, 22.07.2022
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Суда с украинским зерном будут выходить по согласованному коридору
Суда с украинским зерном будут выходить по согласованному коридору - РИА Новости, 22.07.2022
Суда с украинским зерном будут выходить по согласованному коридору
Суда с зерном с Украины будут выходить из Черного моря по согласованному коридору, согласно "продуктовой сделке", совместный координационный центр в Стамбуле... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:39
2022-07-22T17:39
экономика
украина
черное море
оон
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Суда с зерном с Украины будут выходить из Черного моря по согласованному коридору, согласно "продуктовой сделке", совместный координационный центр в Стамбуле будет отслеживать процесс, заявил на брифинге высокопоставленный представитель ООН."Оттуда (из территориальных вод Украины - ред.) суда будут идти через Черное море и выходить через Босфор... через согласованный коридор. За этим (процессом) будет наблюдать совместный координационный центр, который будет создан сразу же здесь, в Стамбуле", - сказал он."В него войдут представители Украины, РФ и, конечно, Турции. Так что будет вестись наблюдение за судами, идущими через Черное море и выходящими через Босфор", - добавил представитель.
украина
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экономика, украина, черное море, оон
17:39 22.07.2022
 
Суда с украинским зерном будут выходить по согласованному коридору

Суда с украинским зерном будут выходить из Черного моря по согласованному коридору

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУрожай пшеницы
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Суда с зерном с Украины будут выходить из Черного моря по согласованному коридору, согласно "продуктовой сделке", совместный координационный центр в Стамбуле будет отслеживать процесс, заявил на брифинге высокопоставленный представитель ООН.
"Оттуда (из территориальных вод Украины - ред.) суда будут идти через Черное море и выходить через Босфор... через согласованный коридор. За этим (процессом) будет наблюдать совместный координационный центр, который будет создан сразу же здесь, в Стамбуле", - сказал он.
"В него войдут представители Украины, РФ и, конечно, Турции. Так что будет вестись наблюдение за судами, идущими через Черное море и выходящими через Босфор", - добавил представитель.
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