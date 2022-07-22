https://ria.ru/20220722/zerno-1804342666.html

Суда с украинским зерном будут выходить по согласованному коридору

Суда с украинским зерном будут выходить по согласованному коридору - РИА Новости, 22.07.2022

Суда с украинским зерном будут выходить по согласованному коридору

Суда с зерном с Украины будут выходить из Черного моря по согласованному коридору, согласно "продуктовой сделке", совместный координационный центр в Стамбуле... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:39

2022-07-22T17:39

2022-07-22T17:39

экономика

украина

черное море

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759321247_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_9f804bc6b4505afc28bd834afc8bf67f.jpg

СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Суда с зерном с Украины будут выходить из Черного моря по согласованному коридору, согласно "продуктовой сделке", совместный координационный центр в Стамбуле будет отслеживать процесс, заявил на брифинге высокопоставленный представитель ООН."Оттуда (из территориальных вод Украины - ред.) суда будут идти через Черное море и выходить через Босфор... через согласованный коридор. За этим (процессом) будет наблюдать совместный координационный центр, который будет создан сразу же здесь, в Стамбуле", - сказал он."В него войдут представители Украины, РФ и, конечно, Турции. Так что будет вестись наблюдение за судами, идущими через Черное море и выходящими через Босфор", - добавил представитель.

украина

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, черное море, оон