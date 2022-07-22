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Гутерреш назвал продуктовую сделку беспрецедентным соглашением

Гутерреш назвал продуктовую сделку беспрецедентным соглашением - РИА Новости, 22.07.2022

Гутерреш назвал продуктовую сделку беспрецедентным соглашением

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал заключенную в пятницу в Стамбуле "продуктовую сделку" беспрецедентным соглашением. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:36

2022-07-22T17:36

2022-07-22T17:55

экономика

оон

антониу гутерреш

украина

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КАИР, 22 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал заключенную в пятницу в Стамбуле "продуктовую сделку" беспрецедентным соглашением.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Он отметил, что цель соглашения - "спасти мир", обеспечив страны зерном, продовольствием и удобрениями.

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, оон, антониу гутерреш, украина