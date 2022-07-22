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Гутерреш назвал продуктовую сделку беспрецедентным соглашением - РИА Новости, 22.07.2022
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Гутерреш назвал продуктовую сделку беспрецедентным соглашением
Гутерреш назвал продуктовую сделку беспрецедентным соглашением - РИА Новости, 22.07.2022
Гутерреш назвал продуктовую сделку беспрецедентным соглашением
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал заключенную в пятницу в Стамбуле "продуктовую сделку" беспрецедентным соглашением. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:36
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экономика
оон
антониу гутерреш
украина
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КАИР, 22 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал заключенную в пятницу в Стамбуле "продуктовую сделку" беспрецедентным соглашением.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Он отметил, что цель соглашения - "спасти мир", обеспечив страны зерном, продовольствием и удобрениями.
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экономика, оон, антониу гутерреш, украина
17:36 22.07.2022 (обновлено: 17:55 22.07.2022)
 
Гутерреш назвал продуктовую сделку беспрецедентным соглашением

Генсек ООН Гутерреш назвал сделку по вывозу украинского зерна беспрецедентным соглашением

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина выгружает зерно
Машина выгружает зерно - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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КАИР, 22 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал заключенную в пятницу в Стамбуле "продуктовую сделку" беспрецедентным соглашением.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Это беспрецедентное соглашение между двумя противоборствующими сторонами", - заявил Гутерреш в интервью турецкому телеканалу NTV.
Он отметил, что цель соглашения - "спасти мир", обеспечив страны зерном, продовольствием и удобрениями.
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