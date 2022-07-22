https://ria.ru/20220722/zerno-1804330308.html

Генсек ООН призвал к полному исполнению продуктовой сделки

Генсек ООН призвал к полному исполнению продуктовой сделки - РИА Новости, 22.07.2022

Генсек ООН призвал к полному исполнению продуктовой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны к полному исполнению соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:19

2022-07-22T17:19

2022-07-22T17:19

экономика

россия

турция

украина

оон

антониу гутерреш

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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны к полному исполнению соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Эта инициатива должна быть полностью реализована, потому что мир так остро нуждается в ней для преодоления глобального продовольственного кризиса", - сказал Гутерреш на церемонии подписания договоренностей."Мы рассчитываем на то, что правительство Турции будет и далее играть важную роль", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, украина, оон, антониу гутерреш