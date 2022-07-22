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Генсек ООН призвал к полному исполнению продуктовой сделки
Генсек ООН призвал к полному исполнению продуктовой сделки - РИА Новости, 22.07.2022
Генсек ООН призвал к полному исполнению продуктовой сделки
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны к полному исполнению соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:19
2022-07-22T17:19
2022-07-22T17:19
экономика
россия
турция
украина
оон
антониу гутерреш
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны к полному исполнению соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Эта инициатива должна быть полностью реализована, потому что мир так остро нуждается в ней для преодоления глобального продовольственного кризиса", - сказал Гутерреш на церемонии подписания договоренностей."Мы рассчитываем на то, что правительство Турции будет и далее играть важную роль", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, украина, оон, антониу гутерреш
Генсек ООН призвал к полному исполнению продуктовой сделки
Генсек ООН Гутерреш призвал к полному исполнению сделки по вывозу украинского зерна