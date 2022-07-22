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ООН намерена активно работать для успешной реализации продуктовой сделки - РИА Новости, 22.07.2022
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ООН намерена активно работать для успешной реализации продуктовой сделки
ООН намерена активно работать для успешной реализации продуктовой сделки - РИА Новости, 22.07.2022
ООН намерена активно работать для успешной реализации продуктовой сделки
Генсек ООН Антониу Гутерреш пообещал, что всемирная организация будет активно работать для успешной реализации соглашения о снятии ограничений на поставку... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:13
2022-07-22T17:13
в мире
оон
антониу гутерреш
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш пообещал, что всемирная организация будет активно работать для успешной реализации соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Я нахожусь здесь, чтобы заявить о полной приверженности Организации Объединенных Наций. Мы будем и впредь активно участвовать в работе для достижения успеха этого соглашения", - сказал Гутерреш на церемонии подписания договоренности."Мы наращиваем усилия для обеспечения того, чтобы ООН была в состоянии выполнять свои обязательства", - добавил он.
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в мире, оон, антониу гутерреш
17:13 22.07.2022
 
ООН намерена активно работать для успешной реализации продуктовой сделки

Гутерреш пообещал активную работу ООН для успешной реализации сделки по зерну

© Пресс-служба МИД Турции / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Стамбуле
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Стамбуле
© Пресс-служба МИД Турции
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Стамбуле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш пообещал, что всемирная организация будет активно работать для успешной реализации соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Я нахожусь здесь, чтобы заявить о полной приверженности Организации Объединенных Наций. Мы будем и впредь активно участвовать в работе для достижения успеха этого соглашения", - сказал Гутерреш на церемонии подписания договоренности.
"Мы наращиваем усилия для обеспечения того, чтобы ООН была в состоянии выполнять свои обязательства", - добавил он.
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