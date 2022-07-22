ООН намерена активно работать для успешной реализации продуктовой сделки
Гутерреш пообещал активную работу ООН для успешной реализации сделки по зерну
© Пресс-служба МИД Турции / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Стамбуле
© Пресс-служба МИД Турции
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Стамбуле
СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш пообещал, что всемирная организация будет активно работать для успешной реализации соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Я нахожусь здесь, чтобы заявить о полной приверженности Организации Объединенных Наций. Мы будем и впредь активно участвовать в работе для достижения успеха этого соглашения", - сказал Гутерреш на церемонии подписания договоренности.
"Мы наращиваем усилия для обеспечения того, чтобы ООН была в состоянии выполнять свои обязательства", - добавил он.