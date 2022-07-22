https://ria.ru/20220722/zerno-1804327096.html

ООН намерена активно работать для успешной реализации продуктовой сделки

ООН намерена активно работать для успешной реализации продуктовой сделки - РИА Новости, 22.07.2022

ООН намерена активно работать для успешной реализации продуктовой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерреш пообещал, что всемирная организация будет активно работать для успешной реализации соглашения о снятии ограничений на поставку... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:13

2022-07-22T17:13

2022-07-22T17:13

в мире

оон

антониу гутерреш

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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш пообещал, что всемирная организация будет активно работать для успешной реализации соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Я нахожусь здесь, чтобы заявить о полной приверженности Организации Объединенных Наций. Мы будем и впредь активно участвовать в работе для достижения успеха этого соглашения", - сказал Гутерреш на церемонии подписания договоренности."Мы наращиваем усилия для обеспечения того, чтобы ООН была в состоянии выполнять свои обязательства", - добавил он.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, оон, антониу гутерреш