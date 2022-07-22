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СМИ узнали о предложениях России на переговорах по зерновому вопросу - РИА Новости, 22.07.2022
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СМИ узнали о предложениях России на переговорах по зерновому вопросу
СМИ узнали о предложениях России на переговорах по зерновому вопросу - РИА Новости, 22.07.2022
СМИ узнали о предложениях России на переговорах по зерновому вопросу
Россия на переговорах по "зерновому вопросу" поднимала вопрос о необходимости снятия санкций по страховке и обслуживанию судов, сообщил в пятницу телеканал A... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T09:46
2022-07-22T10:31
экономика
россия
украина
турция
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СТАМБУЛ, 22 июл – РАИ Новости. Россия на переговорах по "зерновому вопросу" поднимала вопрос о необходимости снятия санкций по страховке и обслуживанию судов, сообщил в пятницу телеканал A Haber со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.Источник, знакомый с переговорами, ранее сообщил РИА Новости, что механизм ООН по зерновому вопросу подразумевает транспортировку судов с зерном по безопасным маршрутам, они определены.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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экономика, россия, украина, турция
09:46 22.07.2022 (обновлено: 10:31 22.07.2022)
 
СМИ узнали о предложениях России на переговорах по зерновому вопросу

A Haber: Россия на переговорах по зерну подняла вопрос о снятии санкций по страховке судов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Зерно. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 июл – РАИ Новости. Россия на переговорах по "зерновому вопросу" поднимала вопрос о необходимости снятия санкций по страховке и обслуживанию судов, сообщил в пятницу телеканал A Haber со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 08:40
Источник предупредил о последствиях нарушения договоренностей по зерну
Источник, знакомый с переговорами, ранее сообщил РИА Новости, что механизм ООН по зерновому вопросу подразумевает транспортировку судов с зерном по безопасным маршрутам, они определены.
"Россия также заявила, что санкции, введенные в отношении российских судов в области страхования и обслуживания, должны быть сняты", - передал телеканал.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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