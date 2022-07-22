09:46 22.07.2022 (обновлено: 10:31 22.07.2022)
СМИ узнали о предложениях России на переговорах по зерновому вопросу
A Haber: Россия на переговорах по зерну подняла вопрос о снятии санкций по страховке судов
Зерно. Архивное фото
СТАМБУЛ, 22 июл – РАИ Новости. Россия на переговорах по "зерновому вопросу" поднимала вопрос о необходимости снятия санкций по страховке и обслуживанию судов, сообщил в пятницу телеканал A Haber со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.
Источник, знакомый с переговорами, ранее сообщил РИА Новости, что механизм ООН по зерновому вопросу подразумевает транспортировку судов с зерном по безопасным маршрутам, они определены.
"Россия также заявила, что санкции, введенные в отношении российских судов в области страхования и обслуживания, должны быть сняты", - передал телеканал.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.