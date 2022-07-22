https://ria.ru/20220722/zerno-1804178344.html

Источник предупредил о последствиях нарушения договоренностей по зерну

Источник предупредил о последствиях нарушения договоренностей по зерну - РИА Новости, 22.07.2022

Источник предупредил о последствиях нарушения договоренностей по зерну

Нарушение договоренностей по "зерновому вопросу" приведет к катастрофе, стороны переговорного процесса это понимают, заявил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T08:40

2022-07-22T08:40

2022-07-22T08:41

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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Нарушение договоренностей по "зерновому вопросу" приведет к катастрофе, стороны переговорного процесса это понимают, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами в Стамбуле.Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по зерновому вопросу будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, стамбул, оон, украина