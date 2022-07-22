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Источник предупредил о последствиях нарушения договоренностей по зерну - РИА Новости, 22.07.2022
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Источник предупредил о последствиях нарушения договоренностей по зерну
Источник предупредил о последствиях нарушения договоренностей по зерну - РИА Новости, 22.07.2022
Источник предупредил о последствиях нарушения договоренностей по зерну
Нарушение договоренностей по "зерновому вопросу" приведет к катастрофе, стороны переговорного процесса это понимают, заявил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T08:40
2022-07-22T08:41
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Нарушение договоренностей по "зерновому вопросу" приведет к катастрофе, стороны переговорного процесса это понимают, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами в Стамбуле.Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по зерновому вопросу будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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экономика, россия, стамбул, оон, украина
08:40 22.07.2022 (обновлено: 08:41 22.07.2022)
 
Источник предупредил о последствиях нарушения договоренностей по зерну

Источник заявил, что нарушение договоренностей по зерновому вопросу приведет к катастрофе

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерна пшеницы. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Нарушение договоренностей по "зерновому вопросу" приведет к катастрофе, стороны переговорного процесса это понимают, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами в Стамбуле.
Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по зерновому вопросу будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Это будет катастрофой, и это все понимают", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие будут последствия в случае нарушения договоренностей.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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