https://ria.ru/20220722/zerno-1804176931.html

Источник: проход судов с зерном в Черном море будет под контролем ООН

Источник: проход судов с зерном в Черном море будет под контролем ООН - РИА Новости, 22.07.2022

Источник: проход судов с зерном в Черном море будет под контролем ООН

Проход судов с зерном в Черном море будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле, она готова к работе, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T08:30

2022-07-22T08:30

2022-07-22T08:40

в мире

турция

стамбул

черное море

россия

оон

владимир путин

антониу гутерреш

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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Проход судов с зерном в Черном море будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле, она готова к работе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по зерновому вопросу будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш."Cоблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле, она готова к работе", - сказал собеседник агентства.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220720/oruzhie-1803717026.html

турция

стамбул

черное море

россия

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в мире, турция, стамбул, черное море, россия, оон, владимир путин, антониу гутерреш