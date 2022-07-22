08:30 22.07.2022 (обновлено: 08:31 22.07.2022)
Источник рассказал о подготовке к подписанию документа по зерновому вопросу
Источник: Россия показала конструктивный подход на переговорах по зерновому вопросу
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Турции / Перейти в фотобанкУчастники четырехсторонних переговоров по зерну в Стамбуле
Участники четырехсторонних переговоров по зерну в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Процесс подготовки к подписанию документа по "зерновому вопросу" был сложным, Россия показала очень конструктивный подход, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с переговорами.
Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по зерновому вопросу будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Сложности, конечно, были. Причем до последнего момента. Переговоры в этом смысле помогли найти тот самый консенсус, точки соприкосновения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спекуляции в связи с переговорами имели место.
"Было очень много вбросов и ложной информации. Я должен сказать, что все стороны, в частности Россия показали очень конструктивный подход", - сказал источник.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.