https://ria.ru/20220722/zerno-1804176792.html

Источник рассказал о подготовке к подписанию документа по зерновому вопросу

Источник рассказал о подготовке к подписанию документа по зерновому вопросу - РИА Новости, 22.07.2022

Источник рассказал о подготовке к подписанию документа по зерновому вопросу

Процесс подготовки к подписанию документа по "зерновому вопросу" был сложным, Россия показала очень конструктивный подход, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T08:30

2022-07-22T08:30

2022-07-22T08:31

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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Процесс подготовки к подписанию документа по "зерновому вопросу" был сложным, Россия показала очень конструктивный подход, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с переговорами.Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по зерновому вопросу будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш."Сложности, конечно, были. Причем до последнего момента. Переговоры в этом смысле помогли найти тот самый консенсус, точки соприкосновения", - сказал собеседник агентства.По его словам, спекуляции в связи с переговорами имели место.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220722/zerno-1804176405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, оон