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На севере Японии произошло землетрясение
На севере Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 22.07.2022
На севере Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в префектуре Аомори на северо-востоке основного японского острова Хонсю, сообщило Главное метеорологическое управление... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T06:32
2022-07-22T06:32
2022-07-22T06:32
в мире
япония
аомори (префектура)
хонсю (остров)
землетрясение
токио
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ТОКИО, 22 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в префектуре Аомори на северо-востоке основного японского острова Хонсю, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.Очаг залегал на глубине 90 метров. Угроза цунами не объявлялась. Подземные толчки ощущались в 8 префектурах.Информации о жертвах и разрушениях нет.
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в мире, япония, аомори (префектура), хонсю (остров), землетрясение, токио
На севере Японии произошло землетрясение
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла