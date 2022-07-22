https://ria.ru/20220722/zemletryasenie-1804171239.html

На севере Японии произошло землетрясение

На севере Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 22.07.2022

На севере Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в префектуре Аомори на северо-востоке основного японского острова Хонсю, сообщило Главное метеорологическое управление... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T06:32

2022-07-22T06:32

2022-07-22T06:32

в мире

япония

аомори (префектура)

хонсю (остров)

землетрясение

токио

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ТОКИО, 22 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в префектуре Аомори на северо-востоке основного японского острова Хонсю, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.Очаг залегал на глубине 90 метров. Угроза цунами не объявлялась. Подземные толчки ощущались в 8 префектурах.Информации о жертвах и разрушениях нет.

япония

аомори (префектура)

хонсю (остров)

токио

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в мире, япония, аомори (префектура), хонсю (остров), землетрясение, токио