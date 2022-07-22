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Киев намерен превратить Запорожье в руины, заявили власти региона - РИА Новости, 22.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/zaporozhe-1804177240.html
Киев намерен превратить Запорожье в руины, заявили власти региона
Киев намерен превратить Запорожье в руины, заявили власти региона - РИА Новости, 22.07.2022
Киев намерен превратить Запорожье в руины, заявили власти региона
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевскому режиму дана команда британскими кураторами не допустить бегства... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T08:34
2022-07-22T08:34
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевскому режиму дана команда британскими кураторами не допустить бегства украинской армии и максимально превратить административный центр области город Запорожье в руины.Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинской армии."Британцами дана команда не выходить из Запорожья и не допустить побега украинских войск, как это в последнее время часто происходит в других городах. Британцы предупредили руководство боевиков Зеленского, что даже в случае окружения города с трех сторон и подведение его под полное окружение, никто бежать не должен. Все должны вести бои в городе, нанося максимальный ущерб инфраструктуре, чтобы город был освобожден уже в руинах", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, украинская армия придерживается британской стратегии ведения войны, которая характеризуется тактикой выжженной земли – полным разрушением оставляемых городов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
https://ria.ru/20220719/zaporozhe-1803363332.html
запорожье
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в мире, запорожье, запорожская область, украина, владимир рогов
08:34 22.07.2022
 
Киев намерен превратить Запорожье в руины, заявили власти региона

Член ВГА Рогов: Зеленский готовит Запорожью судьбу еще худшую, чем была у Мариуполя

© AP Photo / Efrem LukatskyСпецназ ВСУ
Спецназ ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Спецназ ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевскому режиму дана команда британскими кураторами не допустить бегства украинской армии и максимально превратить административный центр области город Запорожье в руины.
Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинской армии.
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"Британцами дана команда не выходить из Запорожья и не допустить побега украинских войск, как это в последнее время часто происходит в других городах. Британцы предупредили руководство боевиков Зеленского, что даже в случае окружения города с трех сторон и подведение его под полное окружение, никто бежать не должен. Все должны вести бои в городе, нанося максимальный ущерб инфраструктуре, чтобы город был освобожден уже в руинах", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, украинская армия придерживается британской стратегии ведения войны, которая характеризуется тактикой выжженной земли – полным разрушением оставляемых городов.
"Зеленский готовит Запорожью судьбу еще худшую, чем была у Мариуполя", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьУкраинаВладимир Рогов
 
 
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