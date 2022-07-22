https://ria.ru/20220722/zaporozhe-1804177240.html
Киев намерен превратить Запорожье в руины, заявили власти региона
Киев намерен превратить Запорожье в руины, заявили власти региона - РИА Новости, 22.07.2022
Киев намерен превратить Запорожье в руины, заявили власти региона
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевскому режиму дана команда британскими кураторами не допустить бегства... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T08:34
2022-07-22T08:34
2022-07-22T08:34
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевскому режиму дана команда британскими кураторами не допустить бегства украинской армии и максимально превратить административный центр области город Запорожье в руины.Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинской армии."Британцами дана команда не выходить из Запорожья и не допустить побега украинских войск, как это в последнее время часто происходит в других городах. Британцы предупредили руководство боевиков Зеленского, что даже в случае окружения города с трех сторон и подведение его под полное окружение, никто бежать не должен. Все должны вести бои в городе, нанося максимальный ущерб инфраструктуре, чтобы город был освобожден уже в руинах", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, украинская армия придерживается британской стратегии ведения войны, которая характеризуется тактикой выжженной земли – полным разрушением оставляемых городов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
https://ria.ru/20220719/zaporozhe-1803363332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, запорожская область, украина, владимир рогов
Киев намерен превратить Запорожье в руины, заявили власти региона
Член ВГА Рогов: Зеленский готовит Запорожью судьбу еще худшую, чем была у Мариуполя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевскому режиму дана команда британскими кураторами не допустить бегства украинской армии и максимально превратить административный центр области город Запорожье в руины.
Запорожская область
на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье
находится под контролем украинской армии.
"Британцами дана команда не выходить из Запорожья и не допустить побега украинских войск, как это в последнее время часто происходит в других городах. Британцы предупредили руководство боевиков Зеленского, что даже в случае окружения города с трех сторон и подведение его под полное окружение, никто бежать не должен. Все должны вести бои в городе, нанося максимальный ущерб инфраструктуре, чтобы город был освобожден уже в руинах", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, украинская армия придерживается британской стратегии ведения войны, которая характеризуется тактикой выжженной земли – полным разрушением оставляемых городов.
"Зеленский готовит Запорожью судьбу еще худшую, чем была у Мариуполя", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины
. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ
.