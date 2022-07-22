https://ria.ru/20220722/zachistki-1804169921.html

Источник: СБУ готовит в Николаеве зачистки от нелояльных Киеву граждан

Источник: СБУ готовит в Николаеве зачистки от нелояльных Киеву граждан - РИА Новости, 22.07.2022

Источник: СБУ готовит в Николаеве зачистки от нелояльных Киеву граждан

Российские силовики получили информацию о подготовке масштабной операции Службы безопасности Украины по выявлению нелояльных киевскому режиму граждан в... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T05:43

2022-07-22T05:43

2022-07-22T09:29

специальная военная операция на украине

в мире

россия

служба безопасности украины

украина

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801548595_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_8b677b36d5941d4d97b3b6542adc5aba.jpg

ХЕРСОН, 22 июл — РИА Новости. Российские силовики получили информацию о подготовке масштабной операции Службы безопасности Украины по выявлению нелояльных киевскому режиму граждан в Николаеве, сообщил РИА Новости сотрудник одного из российских силовых ведомств.По его словам, источники в СБУ сообщили о том, что планируются рейды по домам и патрули на улицах, которые будут просматривать мобильные телефоны граждан, изучать исходящий трафик и биллинг на звонки и контакты в России, проверять родственные связи и друзей."Также объявлено вознаграждение в 100 американских долларов за доносы от "неравнодушных" граждан на своих друзей, знакомых и соседей. Задержанных же, как говорят наши источники, планируется направлять в фильтрационные лагеря для дальнейшей детальной разработки силами СБУ", — заключил представитель российских силовых структур.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220722/dokumenty-1804165769.html

россия

украина

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, служба безопасности украины, украина, херсон