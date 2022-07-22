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Источник: СБУ готовит в Николаеве зачистки от нелояльных Киеву граждан - РИА Новости, 22.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/zachistki-1804169921.html
Источник: СБУ готовит в Николаеве зачистки от нелояльных Киеву граждан
Источник: СБУ готовит в Николаеве зачистки от нелояльных Киеву граждан - РИА Новости, 22.07.2022
Источник: СБУ готовит в Николаеве зачистки от нелояльных Киеву граждан
Российские силовики получили информацию о подготовке масштабной операции Службы безопасности Украины по выявлению нелояльных киевскому режиму граждан в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T05:43
2022-07-22T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
служба безопасности украины
украина
херсон
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ХЕРСОН, 22 июл — РИА Новости. Российские силовики получили информацию о подготовке масштабной операции Службы безопасности Украины по выявлению нелояльных киевскому режиму граждан в Николаеве, сообщил РИА Новости сотрудник одного из российских силовых ведомств.По его словам, источники в СБУ сообщили о том, что планируются рейды по домам и патрули на улицах, которые будут просматривать мобильные телефоны граждан, изучать исходящий трафик и биллинг на звонки и контакты в России, проверять родственные связи и друзей."Также объявлено вознаграждение в 100 американских долларов за доносы от "неравнодушных" граждан на своих друзей, знакомых и соседей. Задержанных же, как говорят наши источники, планируется направлять в фильтрационные лагеря для дальнейшей детальной разработки силами СБУ", — заключил представитель российских силовых структур.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, россия, служба безопасности украины, украина, херсон
05:43 22.07.2022 (обновлено: 09:29 22.07.2022)
 
Источник: СБУ готовит в Николаеве зачистки от нелояльных Киеву граждан

СБУ готовит в Николаеве масштабные зачистки от нелояльных Киеву граждан

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
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ХЕРСОН, 22 июл — РИА Новости. Российские силовики получили информацию о подготовке масштабной операции Службы безопасности Украины по выявлению нелояльных киевскому режиму граждан в Николаеве, сообщил РИА Новости сотрудник одного из российских силовых ведомств.

"По сведениям, полученным от источников в СБУ, в ближайшие десять дней в Николаеве готовятся масштабные зачистки гражданского населения от нелояльных Украине жителей. Для осуществления этой цели из Киева и Западных областей Украины уже прибыло усиление — больше 50 сотрудников СБУ", — отметил собеседник агентства.

По его словам, источники в СБУ сообщили о том, что планируются рейды по домам и патрули на улицах, которые будут просматривать мобильные телефоны граждан, изучать исходящий трафик и биллинг на звонки и контакты в России, проверять родственные связи и друзей.
"Также объявлено вознаграждение в 100 американских долларов за доносы от "неравнодушных" граждан на своих друзей, знакомых и соседей. Задержанных же, как говорят наши источники, планируется направлять в фильтрационные лагеря для дальнейшей детальной разработки силами СБУ", — заключил представитель российских силовых структур.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Херсон - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
03:17Специальная военная операция на Украине
СБУ начала готовиться к эвакуации из Херсона еще в феврале 2021 года
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСлужба безопасности УкраиныУкраинаХерсон
 
 
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