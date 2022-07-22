05:43 22.07.2022 (обновлено: 09:29 22.07.2022)
Источник: СБУ готовит в Николаеве зачистки от нелояльных Киеву граждан
СБУ готовит в Николаеве масштабные зачистки от нелояльных Киеву граждан
© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
ХЕРСОН, 22 июл — РИА Новости. Российские силовики получили информацию о подготовке масштабной операции Службы безопасности Украины по выявлению нелояльных киевскому режиму граждан в Николаеве, сообщил РИА Новости сотрудник одного из российских силовых ведомств.
"По сведениям, полученным от источников в СБУ, в ближайшие десять дней в Николаеве готовятся масштабные зачистки гражданского населения от нелояльных Украине жителей. Для осуществления этой цели из Киева и Западных областей Украины уже прибыло усиление — больше 50 сотрудников СБУ", — отметил собеседник агентства.
"Также объявлено вознаграждение в 100 американских долларов за доносы от "неравнодушных" граждан на своих друзей, знакомых и соседей. Задержанных же, как говорят наши источники, планируется направлять в фильтрационные лагеря для дальнейшей детальной разработки силами СБУ", — заключил представитель российских силовых структур.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.