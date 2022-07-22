https://ria.ru/20220722/velikobritaniya-1804217104.html

МI-6 намерена массово преследовать россиян в Европе, рассказал политолог

МI-6 намерена массово преследовать россиян в Европе, рассказал политолог - РИА Новости, 22.07.2022

МI-6 намерена массово преследовать россиян в Европе, рассказал политолог

Британская служба внешней разведки МI-6 готовится к массовым преследованиям российских граждан, живущих в Великобритании и других странах Европы, под предлогом... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:01

2022-07-22T12:01

2022-07-22T12:17

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британская разведывательная служба mi6

ричард мур

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Британская служба внешней разведки МI-6 готовится к массовым преследованиям российских граждан, живущих в Великобритании и других странах Европы, под предлогом подозрения в шпионаже, заявил РИА Новости доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.Таким образом эксперт прокомментировал заявление главы британской службы внешней разведки МI-6 Ричарда Мура, который без всяких пояснений утверждал, что 400 российских дипломатов, высланных из европейских стран после 24 февраля, якобы составляют лишь половину всех российских разведчиков под дипломатическим прикрытием, находящихся там.По словам эксперта, такое количество "разведчиков", о котором заявил Мур, уже вызывает некоторую настороженность и недоумение. "Скоро они придут к тому, что каждый дипломат будет объявлен потенциальным разведчиком", - добавил он.Такого в годы "холодной войны" не было никогда, но это массово практиковалось между Первой и Второй мировыми войнами, практически везде в мире - массовое подозрение в шпионаже целых этнических и классовых групп, отметил Фененко.

https://ria.ru/20220721/napoleon-1804152588.html

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в мире, россия, великобритания, британская разведывательная служба mi6, ричард мур