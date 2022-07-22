12:01 22.07.2022 (обновлено: 12:17 22.07.2022)
МI-6 намерена массово преследовать россиян в Европе, рассказал политолог
Эксперт Фененко: британская разведка готовится к преследованиям граждан России в Европе
© AP Photo / Stephane Mate/Pool photoГлава британской разведки Ричард Мур
© AP Photo / Stephane Mate/Pool photo
Глава британской разведки Ричард Мур. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Британская служба внешней разведки МI-6 готовится к массовым преследованиям российских граждан, живущих в Великобритании и других странах Европы, под предлогом подозрения в шпионаже, заявил РИА Новости доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.
Таким образом эксперт прокомментировал заявление главы британской службы внешней разведки МI-6 Ричарда Мура, который без всяких пояснений утверждал, что 400 российских дипломатов, высланных из европейских стран после 24 февраля, якобы составляют лишь половину всех российских разведчиков под дипломатическим прикрытием, находящихся там.
"Он это говорит для того, чтобы создать правовой задел на будущее для высылки любых российских граждан: и дипломатов, лишив их дипломатического иммунитета, и не дипломатов. Чтобы была возможность выслать любого российского гражданина из Великобритании, и чтобы над каждым, кто живет и работает в Великобритании, висела тень подозрения в шпионаже и возможность его дальнейшей высылки", - сказал Фененко.
По словам эксперта, такое количество "разведчиков", о котором заявил Мур, уже вызывает некоторую настороженность и недоумение. "Скоро они придут к тому, что каждый дипломат будет объявлен потенциальным разведчиком", - добавил он.
Такого в годы "холодной войны" не было никогда, но это массово практиковалось между Первой и Второй мировыми войнами, практически везде в мире - массовое подозрение в шпионаже целых этнических и классовых групп, отметил Фененко.