https://ria.ru/20220722/ukraina-1804219124.html

ВС России с февраля уничтожили две тысячи украинских летательных аппаратов

ВС России с февраля уничтожили две тысячи украинских летательных аппаратов - РИА Новости, 22.07.2022

ВС России с февраля уничтожили две тысячи украинских летательных аппаратов

Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине около 2000 летательных аппаратов: самолетов, вертолетов и беспилотников, сообщило в... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:13

2022-07-22T12:13

2022-07-22T12:40

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине около 2000 летательных аппаратов: самолетов, вертолетов и беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)