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ВС России с февраля уничтожили две тысячи украинских летательных аппаратов - РИА Новости, 22.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804219124.html
ВС России с февраля уничтожили две тысячи украинских летательных аппаратов
ВС России с февраля уничтожили две тысячи украинских летательных аппаратов - РИА Новости, 22.07.2022
ВС России с февраля уничтожили две тысячи украинских летательных аппаратов
Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине около 2000 летательных аппаратов: самолетов, вертолетов и беспилотников, сообщило в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:13
2022-07-22T12:40
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине около 2000 летательных аппаратов: самолетов, вертолетов и беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:13 22.07.2022 (обновлено: 12:40 22.07.2022)
 
ВС России с февраля уничтожили две тысячи украинских летательных аппаратов

ВС России уничтожили около двух тысяч украинских летательных аппаратов в ходе спецоперации

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине около 2000 летательных аппаратов: самолетов, вертолетов и беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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