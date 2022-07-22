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В Кремле прокомментировали проблемы с ввозом турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 22.07.2022
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В Кремле прокомментировали проблемы с ввозом турбины для "Северного потока"
В Кремле прокомментировали проблемы с ввозом турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 22.07.2022
В Кремле прокомментировали проблемы с ввозом турбины для "Северного потока"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о публикации, что якобы Россия не даёт разрешение на ввоз турбины для "Северного потока", заявил, что это... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:03
2022-07-22T13:37
экономика
канада
siemens
газпром
северный поток
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о публикации, что якобы Россия не даёт разрешение на ввоз турбины для "Северного потока", заявил, что это полная глупость, абсурдное сообщение и любые упреки в адрес РФ в сложностях с ввозом турбины для "Северного потока" безосновательны."Во-первых, вы говорите о неких источниках, которые утверждают, что непонятно куда ее отправлять - это полная глупость, потому что компания, которая чинила это все -The Siemens, она прекрасно знает, где установлена эта турбина, то есть, это просто абсурдное сообщение источника", - сказал Песков, отвечая на вопрос о публикациях по турбине "Северного потока".Он отметил, что президент Владимир Путин говорил, что по состоянию в ночь на 20 число не были получены никакие ни юридические, ни иные, ни технологические документы по этой турбине."Здесь любые упреки - они абсолютно безосновательные, в данном случае это какие-то неправильные источники. Еще раз рекомендую обращаться все-таки к первому источнику, а в этой истории первоисточник является "Газпром", - добавил Песков."Северный поток" - основной маршрут поставок российского газа в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из ранее опубликованных данных от оператора Nord Stream AG и оператора сети Gascade прокачка после возобновления держится примерно на уровне 40% мощности, на котором она была в середине июня. Москва неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.
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экономика, канада, siemens, газпром, северный поток, россия, дмитрий песков
13:03 22.07.2022 (обновлено: 13:37 22.07.2022)
 
В Кремле прокомментировали проблемы с ввозом турбины для "Северного потока"

Песков опроверг сообщения о невыдаче Россией разрешения на ввоз турбины "Северного потока"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод "Северный поток"
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газопровод "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о публикации, что якобы Россия не даёт разрешение на ввоз турбины для "Северного потока", заявил, что это полная глупость, абсурдное сообщение и любые упреки в адрес РФ в сложностях с ввозом турбины для "Северного потока" безосновательны.
"Во-первых, вы говорите о неких источниках, которые утверждают, что непонятно куда ее отправлять - это полная глупость, потому что компания, которая чинила это все -The Siemens, она прекрасно знает, где установлена эта турбина, то есть, это просто абсурдное сообщение источника", - сказал Песков, отвечая на вопрос о публикациях по турбине "Северного потока".
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Он отметил, что президент Владимир Путин говорил, что по состоянию в ночь на 20 число не были получены никакие ни юридические, ни иные, ни технологические документы по этой турбине.
"Здесь любые упреки - они абсолютно безосновательные, в данном случае это какие-то неправильные источники. Еще раз рекомендую обращаться все-таки к первому источнику, а в этой истории первоисточник является "Газпром", - добавил Песков.
"Северный поток" - основной маршрут поставок российского газа в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из ранее опубликованных данных от оператора Nord Stream AG и оператора сети Gascade прокачка после возобновления держится примерно на уровне 40% мощности, на котором она была в середине июня. Москва неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.
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ЭкономикаКанадаSiemensГазпромСеверный потокРоссияДмитрий Песков
 
 
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