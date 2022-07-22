https://ria.ru/20220722/turbina-1804233531.html

В Кремле прокомментировали проблемы с ввозом турбины для "Северного потока"

В Кремле прокомментировали проблемы с ввозом турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 22.07.2022

В Кремле прокомментировали проблемы с ввозом турбины для "Северного потока"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о публикации, что якобы Россия не даёт разрешение на ввоз турбины для "Северного потока", заявил, что это... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:03

2022-07-22T13:03

2022-07-22T13:37

экономика

канада

siemens

газпром

северный поток

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о публикации, что якобы Россия не даёт разрешение на ввоз турбины для "Северного потока", заявил, что это полная глупость, абсурдное сообщение и любые упреки в адрес РФ в сложностях с ввозом турбины для "Северного потока" безосновательны."Во-первых, вы говорите о неких источниках, которые утверждают, что непонятно куда ее отправлять - это полная глупость, потому что компания, которая чинила это все -The Siemens, она прекрасно знает, где установлена эта турбина, то есть, это просто абсурдное сообщение источника", - сказал Песков, отвечая на вопрос о публикациях по турбине "Северного потока".Он отметил, что президент Владимир Путин говорил, что по состоянию в ночь на 20 число не были получены никакие ни юридические, ни иные, ни технологические документы по этой турбине."Здесь любые упреки - они абсолютно безосновательные, в данном случае это какие-то неправильные источники. Еще раз рекомендую обращаться все-таки к первому источнику, а в этой истории первоисточник является "Газпром", - добавил Песков."Северный поток" - основной маршрут поставок российского газа в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из ранее опубликованных данных от оператора Nord Stream AG и оператора сети Gascade прокачка после возобновления держится примерно на уровне 40% мощности, на котором она была в середине июня. Москва неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.

https://radiosputnik.ria.ru/20220721/turbina-1804144820.html

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Ольга Фомченкова

экономика, канада, siemens, газпром, северный поток, россия, дмитрий песков