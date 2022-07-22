https://ria.ru/20220722/tsentrobank-1804290921.html

Набиуллина заявила, что "красных линий" по ставке у ЦБ нет

Набиуллина заявила, что "красных линий" по ставке у ЦБ нет - РИА Новости, 22.07.2022

Набиуллина заявила, что "красных линий" по ставке у ЦБ нет

"Красных линий" по ставке для ЦБ РФ не существует, траектория ее будет такой, какая необходима для возвращения инфляции к цели в 2024 году, сообщила глава... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:52

2022-07-22T15:52

2022-07-22T15:52

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

эльвира набиуллина

инфляция

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Красных линий" по ставке для ЦБ РФ не существует, траектория ее будет такой, какая необходима для возвращения инфляции к цели в 2024 году, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Цель ЦБ - возвращение инфляции к 4% в 2024 году и поддержание ее на этом уровне в дальнейшем."Красных линий для решения по ставке ни снизу, ни сверху для нас не существует. Ставка будет выбираться исходя из той траектории, которая должна обеспечить возвращение инфляции к цели в 2024 году", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.Ранее в пятницу ЦБ неожиданно резко снизил ключевую ставку - сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Опрошенные РИА Новости аналитики ждали, что ставка будет снижена до 8,5%. Некоторые из них допускали, что снижение может быть меньше - 0,75 или 0,5 процентного пункта, но ни один аналитик не прогнозировал более значительного понижения.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина, инфляция