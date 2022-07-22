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Набиуллина заявила, что "красных линий" по ставке у ЦБ нет - РИА Новости, 22.07.2022
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Набиуллина заявила, что "красных линий" по ставке у ЦБ нет
Набиуллина заявила, что "красных линий" по ставке у ЦБ нет - РИА Новости, 22.07.2022
Набиуллина заявила, что "красных линий" по ставке у ЦБ нет
"Красных линий" по ставке для ЦБ РФ не существует, траектория ее будет такой, какая необходима для возвращения инфляции к цели в 2024 году, сообщила глава... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:52
2022-07-22T15:52
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
эльвира набиуллина
инфляция
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Красных линий" по ставке для ЦБ РФ не существует, траектория ее будет такой, какая необходима для возвращения инфляции к цели в 2024 году, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Цель ЦБ - возвращение инфляции к 4% в 2024 году и поддержание ее на этом уровне в дальнейшем."Красных линий для решения по ставке ни снизу, ни сверху для нас не существует. Ставка будет выбираться исходя из той траектории, которая должна обеспечить возвращение инфляции к цели в 2024 году", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.Ранее в пятницу ЦБ неожиданно резко снизил ключевую ставку - сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Опрошенные РИА Новости аналитики ждали, что ставка будет снижена до 8,5%. Некоторые из них допускали, что снижение может быть меньше - 0,75 или 0,5 процентного пункта, но ни один аналитик не прогнозировал более значительного понижения.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина, инфляция
15:52 22.07.2022
 
Набиуллина заявила, что "красных линий" по ставке у ЦБ нет

Набиуллина назвала возвращение к 2024 году инфляции в четыре процента главной задачей ЦБ

© Фото : Банк РоссииПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Банк России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Красных линий" по ставке для ЦБ РФ не существует, траектория ее будет такой, какая необходима для возвращения инфляции к цели в 2024 году, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Цель ЦБ - возвращение инфляции к 4% в 2024 году и поддержание ее на этом уровне в дальнейшем.
"Красных линий для решения по ставке ни снизу, ни сверху для нас не существует. Ставка будет выбираться исходя из той траектории, которая должна обеспечить возвращение инфляции к цели в 2024 году", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
Ранее в пятницу ЦБ неожиданно резко снизил ключевую ставку - сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Опрошенные РИА Новости аналитики ждали, что ставка будет снижена до 8,5%. Некоторые из них допускали, что снижение может быть меньше - 0,75 или 0,5 процентного пункта, но ни один аналитик не прогнозировал более значительного понижения.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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ЦБ понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭльвира НабиуллинаИнфляция
 
 
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