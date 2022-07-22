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Набиуллина заявила, что "красных линий" по ставке у ЦБ нет
Набиуллина заявила, что "красных линий" по ставке у ЦБ нет - РИА Новости, 22.07.2022
Набиуллина заявила, что "красных линий" по ставке у ЦБ нет
"Красных линий" по ставке для ЦБ РФ не существует, траектория ее будет такой, какая необходима для возвращения инфляции к цели в 2024 году, сообщила глава... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:52
2022-07-22T15:52
2022-07-22T15:52
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
эльвира набиуллина
инфляция
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Красных линий" по ставке для ЦБ РФ не существует, траектория ее будет такой, какая необходима для возвращения инфляции к цели в 2024 году, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Цель ЦБ - возвращение инфляции к 4% в 2024 году и поддержание ее на этом уровне в дальнейшем."Красных линий для решения по ставке ни снизу, ни сверху для нас не существует. Ставка будет выбираться исходя из той траектории, которая должна обеспечить возвращение инфляции к цели в 2024 году", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.Ранее в пятницу ЦБ неожиданно резко снизил ключевую ставку - сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Опрошенные РИА Новости аналитики ждали, что ставка будет снижена до 8,5%. Некоторые из них допускали, что снижение может быть меньше - 0,75 или 0,5 процентного пункта, но ни один аналитик не прогнозировал более значительного понижения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина, инфляция
Набиуллина заявила, что "красных линий" по ставке у ЦБ нет
Набиуллина назвала возвращение к 2024 году инфляции в четыре процента главной задачей ЦБ
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Красных линий" по ставке для ЦБ РФ не существует, траектория ее будет такой, какая необходима для возвращения инфляции к цели в 2024 году, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Цель ЦБ
- возвращение инфляции к 4% в 2024 году и поддержание ее на этом уровне в дальнейшем.
"Красных линий для решения по ставке ни снизу, ни сверху для нас не существует. Ставка будет выбираться исходя из той траектории, которая должна обеспечить возвращение инфляции к цели в 2024 году", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
Ранее в пятницу ЦБ неожиданно резко снизил ключевую ставку - сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Опрошенные РИА Новости аналитики ждали, что ставка будет снижена до 8,5%. Некоторые из них допускали, что снижение может быть меньше - 0,75 или 0,5 процентного пункта, но ни один аналитик не прогнозировал более значительного понижения.