https://ria.ru/20220722/tsentrobank-1804285180.html

ЦБ обсуждает с правительством новое бюджетное правило

ЦБ обсуждает с правительством новое бюджетное правило - РИА Новости, 22.07.2022

ЦБ обсуждает с правительством новое бюджетное правило

Банк России обсуждает с правительством механизм бюджетного правила и поддерживает его возобновление в модифицированном варианте, однако конкретные параметры... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:40

2022-07-22T15:40

2022-07-22T15:58

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

правительство рф

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Банк России обсуждает с правительством механизм бюджетного правила и поддерживает его возобновление в модифицированном варианте, однако конкретные параметры нового бюджетного правила озвучивать рано, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы сейчас обсуждаем с правительством, с Минфином возможный механизм бюджетного правила, мы поддерживаем возобновление бюджетного правила, конечно, оно, наверное, будет модифицировано", — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.Регулятор считает, что это важный механизм, который обеспечивает устойчивость экономических и бюджетных параметров, расходов бюджета, вне зависимости от того, что происходит с нефтегазовой конъюнктурой. "Но конкретные параметры до того, как официально о них объявят Минфин, правительство, мне не хотелось бы комментировать", — отметила Набиуллина.Она добавила, что если будет введено бюджетное правило, скорее всего покупка валюты Центробанком для Минфина продолжится.

https://ria.ru/20220722/inflyatsiya-1804246114.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)