https://ria.ru/20220722/tsentrobank-1804285180.html
ЦБ обсуждает с правительством новое бюджетное правило
ЦБ обсуждает с правительством новое бюджетное правило - РИА Новости, 22.07.2022
ЦБ обсуждает с правительством новое бюджетное правило
Банк России обсуждает с правительством механизм бюджетного правила и поддерживает его возобновление в модифицированном варианте, однако конкретные параметры... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:40
2022-07-22T15:40
2022-07-22T15:58
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
правительство рф
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Банк России обсуждает с правительством механизм бюджетного правила и поддерживает его возобновление в модифицированном варианте, однако конкретные параметры нового бюджетного правила озвучивать рано, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы сейчас обсуждаем с правительством, с Минфином возможный механизм бюджетного правила, мы поддерживаем возобновление бюджетного правила, конечно, оно, наверное, будет модифицировано", — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.Регулятор считает, что это важный механизм, который обеспечивает устойчивость экономических и бюджетных параметров, расходов бюджета, вне зависимости от того, что происходит с нефтегазовой конъюнктурой. "Но конкретные параметры до того, как официально о них объявят Минфин, правительство, мне не хотелось бы комментировать", — отметила Набиуллина.Она добавила, что если будет введено бюджетное правило, скорее всего покупка валюты Центробанком для Минфина продолжится.
https://ria.ru/20220722/inflyatsiya-1804246114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
15:40 22.07.2022 (обновлено: 15:58 22.07.2022)
ЦБ обсуждает с правительством новое бюджетное правило
Набиуллина: ЦБ обсуждает с правительством и Минфином механизм бюджетного правила