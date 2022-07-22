https://ria.ru/20220722/torgovlya-1804222868.html

Оборот розничной торговли на Ставрополье в первом полугодии вырос на 7%

Оборот розничной торговли на Ставрополье в первом полугодии вырос на 7% - РИА Новости, 22.07.2022

Оборот розничной торговли на Ставрополье в первом полугодии вырос на 7%

Оборот розничной торговли в Ставропольском крае в I полугодии 2022 года составил 293 миллиарда рублей, что на 7% выше уровня соответствующего периода прошлого... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:28

2022-07-22T12:28

2022-07-22T12:28

ставропольский край

ставропольский край

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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СТАВРОПОЛЬЕ, 22 июл – РИА Новости. Оборот розничной торговли в Ставропольском крае в I полугодии 2022 года составил 293 миллиарда рублей, что на 7% выше уровня соответствующего периода прошлого года, сообщает комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.По словам председателя краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Дениса Полюбина, своевременно принятые на федеральном и краевом уровнях меры в период ажиотажного спроса на сахар, бакалейную группу товаров, непродовольственные товары и технику позволили не допустить дефицита и создать достаточные запасы товаров.Ситуация в короткие сроки стабилизировалась – об этом свидетельствует доля от деятельности торговых организаций в региональном валовом продукте почти в 16%, что на уровне начала года.В рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" комитет выстраивает работу по взаимодействию между торговыми организациями и товаропроизводителями края.Так, в этом году впервые начаты поставки ставропольской продукции в ряд федеральных торговых сетей, в том числе только зашедших на территорию края.Комитет совместно с Минсельхозом края прорабатывает вопрос заключения агроконтрактов с крупной торговой сетью, что обеспечит сельхозпроизводителям гарантированный сбыт своей продукции по фиксированным ценам сроком на год. На сегодняшний день уже 11 сельхозпроизводителей заинтересованы в таком формате поставки выращенной продукции в торговую сеть. В целом, на полках сети крупных магазинов можно увидеть продукцию от 150 ставропольских производителей.Таким образом, доля ставропольской продукции в магазинах федеральных и региональных сетей составляет по разным позициям от 39% до 93%."Наибольший процент наличия отмечается по хлебу и хлебобулочным изделиям – 93%, мясу птицы – 71% (+ 13% за полугодие), мясным деликатесам –51% (+ 6%), воде минеральной – 46% ( + 4%), молоку и молочной продукции – 42% (+ 8%)", - сказал Полюбин.

https://ria.ru/20220526/stavropole-1790905154.html

https://ria.ru/20220720/proizvodstvo-1803679515.html

ставропольский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)