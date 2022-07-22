https://ria.ru/20220722/stavka-1804268536.html

КМСП: по льготной программе "ПСК" максимальная ставка снижена до 11%

КМСП: по льготной программе "ПСК" максимальная ставка снижена до 11% - РИА Новости, 22.07.2022

КМСП: по льготной программе "ПСК" максимальная ставка снижена до 11%

Максимальная ставка по программе льготного кредитования "ПСК" после снижения ключевой ставки Банка России до 8% автоматически снижена с 12,5 до 11%, сообщает... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:56

2022-07-22T14:56

2022-07-22T14:56

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

ипотека

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Максимальная ставка по программе льготного кредитования "ПСК" после снижения ключевой ставки Банка России до 8% автоматически снижена с 12,5 до 11%, сообщает пресс-служба корпорации МСП."Безусловно, для бизнеса это позитивная новость, ведь основной запрос, это доступное финансирование, особенно когда речь идет про новые проекты и инвестиционные кредиты. В новых правилах нашей программы предусмотрено, что ставка по ПСК составляет ключевая ставка плюс 3%. Поэтому с сегодняшнего дня предприниматели могут получить кредит по уже сниженной ставке. С начала года более 4,5 тысяч предпринимателей воспользовались льготной программой и получили заемное финансирование на почти 90 миллиардов рублей", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Пресс-служба напоминает, что малый и средний бизнес может получить заемные средства на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов в 59 банках-партнерах. Кредиты по льготным ставкам доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме тех, кто занимается производством или продажей подакцизных товаров.При нехватке или отсутствии залога для получения заемных средств предприниматели могут воспользоваться "зонтичными" поручительствами Корпорации МСП. В этом случае 50% риска предпринимателя возьмет на себя Корпорация, а поручительство будет выдано в одном окне банка в момент получения кредита. Также возможно совмещение "зонтичного" поручительства и поручительства региональных гарантийных организаций (РГО) до 90% для молодых и начинающих, и для всех остальных — до 70%.

https://ria.ru/20220712/kreditovanie-1801907162.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, экономика, ипотека