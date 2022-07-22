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КМСП: по льготной программе "ПСК" максимальная ставка снижена до 11% - РИА Новости, 22.07.2022
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КМСП: по льготной программе "ПСК" максимальная ставка снижена до 11%
КМСП: по льготной программе "ПСК" максимальная ставка снижена до 11% - РИА Новости, 22.07.2022
КМСП: по льготной программе "ПСК" максимальная ставка снижена до 11%
Максимальная ставка по программе льготного кредитования "ПСК" после снижения ключевой ставки Банка России до 8% автоматически снижена с 12,5 до 11%, сообщает... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:56
2022-07-22T14:56
корпорация мсп
александр исаевич
экономика
ипотека
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Максимальная ставка по программе льготного кредитования "ПСК" после снижения ключевой ставки Банка России до 8% автоматически снижена с 12,5 до 11%, сообщает пресс-служба корпорации МСП."Безусловно, для бизнеса это позитивная новость, ведь основной запрос, это доступное финансирование, особенно когда речь идет про новые проекты и инвестиционные кредиты. В новых правилах нашей программы предусмотрено, что ставка по ПСК составляет ключевая ставка плюс 3%. Поэтому с сегодняшнего дня предприниматели могут получить кредит по уже сниженной ставке. С начала года более 4,5 тысяч предпринимателей воспользовались льготной программой и получили заемное финансирование на почти 90 миллиардов рублей", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Пресс-служба напоминает, что малый и средний бизнес может получить заемные средства на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов в 59 банках-партнерах. Кредиты по льготным ставкам доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме тех, кто занимается производством или продажей подакцизных товаров.При нехватке или отсутствии залога для получения заемных средств предприниматели могут воспользоваться "зонтичными" поручительствами Корпорации МСП. В этом случае 50% риска предпринимателя возьмет на себя Корпорация, а поручительство будет выдано в одном окне банка в момент получения кредита. Также возможно совмещение "зонтичного" поручительства и поручительства региональных гарантийных организаций (РГО) до 90% для молодых и начинающих, и для всех остальных — до 70%.
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корпорация мсп, александр исаевич, экономика, ипотека
14:56 22.07.2022
 

КМСП: по льготной программе "ПСК" максимальная ставка снижена до 11%

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Максимальная ставка по программе льготного кредитования "ПСК" после снижения ключевой ставки Банка России до 8% автоматически снижена с 12,5 до 11%, сообщает пресс-служба корпорации МСП.
"Безусловно, для бизнеса это позитивная новость, ведь основной запрос, это доступное финансирование, особенно когда речь идет про новые проекты и инвестиционные кредиты. В новых правилах нашей программы предусмотрено, что ставка по ПСК составляет ключевая ставка плюс 3%. Поэтому с сегодняшнего дня предприниматели могут получить кредит по уже сниженной ставке. С начала года более 4,5 тысяч предпринимателей воспользовались льготной программой и получили заемное финансирование на почти 90 миллиардов рублей", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Пресс-служба напоминает, что малый и средний бизнес может получить заемные средства на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов в 59 банках-партнерах. Кредиты по льготным ставкам доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме тех, кто занимается производством или продажей подакцизных товаров.
При нехватке или отсутствии залога для получения заемных средств предприниматели могут воспользоваться "зонтичными" поручительствами Корпорации МСП. В этом случае 50% риска предпринимателя возьмет на себя Корпорация, а поручительство будет выдано в одном окне банка в момент получения кредита. Также возможно совмещение "зонтичного" поручительства и поручительства региональных гарантийных организаций (РГО) до 90% для молодых и начинающих, и для всех остальных — до 70%.
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 12:39
Экспресс-кредитованием МСП Банка воспользовались почти 500 предпринимателей
 
Корпорация МСПАлександр ИсаевичЭкономикаИпотека
 
 
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