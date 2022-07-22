https://ria.ru/20220722/solntsepek-1804187438.html

Минобороны показало работу "Солнцепека" на Украине

Минобороны показало работу "Солнцепека" на Украине - РИА Новости, 22.07.2022

Минобороны показало работу "Солнцепека" на Украине

Минобороны опубликовало видеозапись боевого применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" в спецоперации на Украине, командир взвода Иван отметил, что РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T09:41

2022-07-22T09:41

2022-07-22T19:12

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

тос-1а "солнцепек"

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеозапись боевого применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" в спецоперации на Украине, командир взвода Иван отметил, что за этим вооружением и специалистами идет настоящая охота.По его словам, украинские войска очень боятся термобарических реактивных снарядов ТОС, от которых нельзя укрыться в блиндаже, так как они создают во время взрыва избыточное давление и огненный шар температурой около трех тысяч градусов Цельсия. В результате поражение противника происходит даже через небольшие щели.В опубликованном Минобороны ролике показана подготовка ТОС к стрельбе и огонь по позициям украинских войск. В частности, видны объемные взрывы.На одной боевой машине "Солнцепек" находятся 24 термобарических снаряда, которые способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220721/uragan-1803944771.html

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"Солнцепеком" по вражеским целям: боевая работа тяжелых огнеметных систем на Украине «Солнцепеком» по вражеским целям: боевая работа тяжелых огнеметных систем на Украине 2022-07-22T09:41 true PT0M42S

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек"