https://ria.ru/20220722/solntsepek-1804187438.html
Минобороны показало работу "Солнцепека" на Украине
Минобороны показало работу "Солнцепека" на Украине - РИА Новости, 22.07.2022
Минобороны показало работу "Солнцепека" на Украине
Минобороны опубликовало видеозапись боевого применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" в спецоперации на Украине, командир взвода Иван отметил, что РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T09:41
2022-07-22T09:41
2022-07-22T19:12
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
тос-1а "солнцепек"
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеозапись боевого применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" в спецоперации на Украине, командир взвода Иван отметил, что за этим вооружением и специалистами идет настоящая охота.По его словам, украинские войска очень боятся термобарических реактивных снарядов ТОС, от которых нельзя укрыться в блиндаже, так как они создают во время взрыва избыточное давление и огненный шар температурой около трех тысяч градусов Цельсия. В результате поражение противника происходит даже через небольшие щели.В опубликованном Минобороны ролике показана подготовка ТОС к стрельбе и огонь по позициям украинских войск. В частности, видны объемные взрывы.На одной боевой машине "Солнцепек" находятся 24 термобарических снаряда, которые способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220721/uragan-1803944771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Солнцепеком" по вражеским целям: боевая работа тяжелых огнеметных систем на Украине
«Солнцепеком» по вражеским целям: боевая работа тяжелых огнеметных систем на Украине
2022-07-22T09:41
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек"
09:41 22.07.2022 (обновлено: 19:12 22.07.2022)
Минобороны показало работу "Солнцепека" на Украине
Минобороны России показало видео работы ТОС "Солнцепек" в ходе спецоперации на Украине
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеозапись боевого применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" в спецоперации на Украине, командир взвода Иван отметил, что за этим вооружением и специалистами идет настоящая охота.
"За данной машиной, как и за экипажем, очень много ведется охоты. В связи с ее спецификой и уникальностью", — рассказал военнослужащий.
По его словам, украинские войска очень боятся термобарических реактивных снарядов ТОС, от которых нельзя укрыться в блиндаже, так как они создают во время взрыва избыточное давление и огненный шар температурой около трех тысяч градусов Цельсия. В результате поражение противника происходит даже через небольшие щели.
В опубликованном Минобороны ролике показана подготовка ТОС к стрельбе и огонь по позициям украинских войск. В частности, видны объемные взрывы.
На одной боевой машине "Солнцепек" находятся 24 термобарических снаряда, которые способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.