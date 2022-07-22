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Боррель одобрил заключение продуктовой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022
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Боррель одобрил заключение продуктовой сделки в Стамбуле
Боррель одобрил заключение продуктовой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022
Боррель одобрил заключение продуктовой сделки в Стамбуле
Соглашение, касающееся экспорта зерна из Украины, подписанное в Стамбуле, является шагом в правильном направлении, написал в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:36
2022-07-22T18:49
жозеп боррель
в мире
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евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Соглашение, касающееся экспорта зерна из Украины, подписанное в Стамбуле, является шагом в правильном направлении, написал в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Сегодняшнее Стамбульское соглашение - это шаг в правильном направлении. Мы призываем к его быстрому осуществлению", - написал он.Поприветствовал договорённость в Twitter и глава Евросовета Шарль Мишель, отметив важность ее четкого выполнения. "Эта сделка может принести пользу миллионам людей по всему миру", - написал он.
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жозеп боррель, в мире, оон, евросоюз, украина, россия, турция
17:36 22.07.2022 (обновлено: 18:49 22.07.2022)
 
Боррель одобрил заключение продуктовой сделки в Стамбуле

Боррель призвал быстро имплементировать продуктовую сделку, заключенную в Стамбуле

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Соглашение, касающееся экспорта зерна из Украины, подписанное в Стамбуле, является шагом в правильном направлении, написал в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Сегодняшнее Стамбульское соглашение - это шаг в правильном направлении. Мы призываем к его быстрому осуществлению", - написал он.
Поприветствовал договорённость в Twitter и глава Евросовета Шарль Мишель, отметив важность ее четкого выполнения. "Эта сделка может принести пользу миллионам людей по всему миру", - написал он.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 15:35
В ЕК заявили, что ЕС не участвует в продуктовой сделке в Стамбуле
 
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