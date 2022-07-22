https://ria.ru/20220722/soglashenie-1804340178.html
Боррель одобрил заключение продуктовой сделки в Стамбуле
Боррель одобрил заключение продуктовой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022
Боррель одобрил заключение продуктовой сделки в Стамбуле
Соглашение, касающееся экспорта зерна из Украины, подписанное в Стамбуле, является шагом в правильном направлении, написал в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:36
2022-07-22T17:36
2022-07-22T18:49
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Соглашение, касающееся экспорта зерна из Украины, подписанное в Стамбуле, является шагом в правильном направлении, написал в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Сегодняшнее Стамбульское соглашение - это шаг в правильном направлении. Мы призываем к его быстрому осуществлению", - написал он.Поприветствовал договорённость в Twitter и глава Евросовета Шарль Мишель, отметив важность ее четкого выполнения. "Эта сделка может принести пользу миллионам людей по всему миру", - написал он.
https://ria.ru/20220722/es-1804282997.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, в мире, оон, евросоюз, украина, россия, турция
17:36 22.07.2022 (обновлено: 18:49 22.07.2022)
Боррель одобрил заключение продуктовой сделки в Стамбуле
Боррель призвал быстро имплементировать продуктовую сделку, заключенную в Стамбуле