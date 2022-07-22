https://ria.ru/20220722/sloveniya-1804265634.html

Посол назвал причину внесения Словении в число недружественных стран

Посол назвал причину внесения Словении в число недружественных стран - РИА Новости, 22.07.2022

Посол назвал причину внесения Словении в число недружественных стран

Внесение Словении в число недружественных стран является ответом на "радикальные" действия Любляны против РФ, заявил российский посол в Словении Тимур Эйвазов. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:48

2022-07-22T14:48

2022-07-22T18:04

политика

словения

россия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Внесение Словении в число недружественных стран является ответом на "радикальные" действия Любляны против РФ, заявил российский посол в Словении Тимур Эйвазов.Правительство РФ ранее расширило перечень недружественных иностранных государств, теперь в него входят Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Сообщалось, что Словения и Хорватия, внесенные в этот список, не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения."Это является ответом на крайне недружественные действия предыдущего правительства Словении, которые были предприняты в апреле сего года, когда численный состав российского посольства в Любляне был сокращен практически на 80%", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".По словам Эйвазова, в результате таких "радикальных и ничем не обоснованных" действий численность российского представительства "сократилась фактически до 8 человек", также шаги Любляны привели к закрытию российского культурного центра.

https://ria.ru/20220722/peskov-1804232561.html

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Ольга Фомченкова

политика, словения, россия