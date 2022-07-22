https://ria.ru/20220722/siroty-1804192965.html

Львова-Белова передала детей-сирот из Донбасса приемным семьям в Калуге

Львова-Белова передала детей-сирот из Донбасса приемным семьям в Калуге - РИА Новости, 22.07.2022

Львова-Белова передала детей-сирот из Донбасса приемным семьям в Калуге

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области,... РИА Новости, 22.07.2022

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2022-07-22T10:19

2022-07-22T11:13

общество

калужская область

калуга

владислав шапша

мария львова-белова

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КАЛУГА, 22 июл — РИА Новости. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщает корреспондент, передача прошла в экологическом парке "Биосфера" в Калуге.В мероприятии принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.

https://ria.ru/20220601/deti-siroty-1792373516.html

калужская область

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Детей-сирот из Донбасса передали в приемные семьи в Калужской области Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области 2022-07-22T10:19 true PT0M19S

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Ольга Фомченкова

общество, калужская область, калуга, владислав шапша, мария львова-белова