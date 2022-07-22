https://ria.ru/20220722/siroty-1804192965.html
Львова-Белова передала детей-сирот из Донбасса приемным семьям в Калуге
Львова-Белова передала детей-сирот из Донбасса приемным семьям в Калуге - РИА Новости, 22.07.2022
Львова-Белова передала детей-сирот из Донбасса приемным семьям в Калуге
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:19
2022-07-22T10:19
2022-07-22T11:13
общество
калужская область
калуга
владислав шапша
мария львова-белова
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КАЛУГА, 22 июл — РИА Новости. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщает корреспондент, передача прошла в экологическом парке "Биосфера" в Калуге.В мероприятии принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.
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Детей-сирот из Донбасса передали в приемные семьи в Калужской области
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области
2022-07-22T10:19
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, калужская область, калуга, владислав шапша, мария львова-белова
10:19 22.07.2022 (обновлено: 11:13 22.07.2022)
Львова-Белова передала детей-сирот из Донбасса приемным семьям в Калуге
Омбудсмен Львова-Белова передала вывезенных из Донбасса сирот приемным семьям в Калуге