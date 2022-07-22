https://ria.ru/20220722/sberbank-1804175841.html
В Сбербанке прокомментировали новые санкции ЕС
В Сбербанке прокомментировали новые санкции ЕС - РИА Новости, 22.07.2022
В Сбербанке прокомментировали новые санкции ЕС
Новые санкции Евросоюза не окажут влияния на работу Сбербанка внутри России, банк работает в штатном режиме, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T08:11
2022-07-22T08:11
2022-07-22T09:02
экономика
санкции в отношении россии
санкции
россия
евросоюз
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза не окажут влияния на работу Сбербанка внутри России, банк работает в штатном режиме, говорится в сообщении кредитной организации.Евросоюз ранее в четверг включил в список для введения ограничений Сбербанк. При этом Сбербанк весной попал под блокирующие санкции США и Великобритании, а затем против него были введены санкции ЕС. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ними физлицам и юрлицам из этих стран. Также банк был отключен от SWIFT."Новые санкции не окажут влияния на работу банка внутри страны. Сбербанк работает в штатном режиме с учетом уже действующих, введённых ранее ограничений", - прокомментировали в банке.
https://ria.ru/20220617/ekonomika-1795975809.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, санкции, россия, евросоюз
08:11 22.07.2022 (обновлено: 09:02 22.07.2022)
В Сбербанке прокомментировали новые санкции ЕС
Сбербанк заявил, что новые санкции ЕС не повлияют на его работу внутри России