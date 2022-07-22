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Британия заплатила Руанде 120 миллионов фунтов за перевозку мигрантов - РИА Новости, 22.07.2022
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Британия заплатила Руанде 120 миллионов фунтов за перевозку мигрантов
Британия заплатила Руанде 120 миллионов фунтов за перевозку мигрантов - РИА Новости, 22.07.2022
Британия заплатила Руанде 120 миллионов фунтов за перевозку мигрантов
Великобритания заплатила Руанде 120 миллионов фунтов стерлингов за перевозку мигрантов в африканскую страну, несмотря на то что в итоге рейс не состоялся,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:06
2022-07-22T17:06
в мире
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лиз трасс
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Великобритания заплатила Руанде 120 миллионов фунтов стерлингов за перевозку мигрантов в африканскую страну, несмотря на то что в итоге рейс не состоялся, сообщил в пятницу телеканал Sky News."Был осуществлен первоначальный перевод в размере 120 миллионов фунтов стерлингов. Эта (сумма) уже была оплачена, мы используем эти средства, чтобы подготовиться", - цитирует телеканал представителя правительства Руанды Йоланде Маколо.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежища, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.Ранее газета Times со ссылкой на правительственные источники сообщила, что программа правительства Великобритании по отправке мигрантов в Руанду приостановлена до избрания нового премьер-министра Консервативной партией.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.Ряд политиков утверждал, что Джонсон знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями, однако в знак недоверия премьеру менее чем за двое суток свои посты покинули около 60 членов правительства и партийных функционеров, включая нескольких министров.Тогда о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах. В последнем туре победителя из двух "финалистов", среди которых экс-глава минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс, выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября.
https://ria.ru/20220624/ruanda-1797718687.html
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в мире, авто, борис джонсон, тереза мэй, лиз трасс, руанда, великобритания, европа, европейский суд по правам человека (еспч)
17:06 22.07.2022
 
Британия заплатила Руанде 120 миллионов фунтов за перевозку мигрантов

Sky News: Британия заплатила Руанде 120 миллионов фунтов за перевозку мигрантов

CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucksКигали, Руанда
Кигали, Руанда - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucks
Кигали, Руанда. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Великобритания заплатила Руанде 120 миллионов фунтов стерлингов за перевозку мигрантов в африканскую страну, несмотря на то что в итоге рейс не состоялся, сообщил в пятницу телеканал Sky News.
"Был осуществлен первоначальный перевод в размере 120 миллионов фунтов стерлингов. Эта (сумма) уже была оплачена, мы используем эти средства, чтобы подготовиться", - цитирует телеканал представителя правительства Руанды Йоланде Маколо.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 01:10
Джонсон допустил высылку украинских беженцев в Руанду
Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежища, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.
Ранее газета Times со ссылкой на правительственные источники сообщила, что программа правительства Великобритании по отправке мигрантов в Руанду приостановлена до избрания нового премьер-министра Консервативной партией.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
Ряд политиков утверждал, что Джонсон знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями, однако в знак недоверия премьеру менее чем за двое суток свои посты покинули около 60 членов правительства и партийных функционеров, включая нескольких министров.
Тогда о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах. В последнем туре победителя из двух "финалистов", среди которых экс-глава минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс, выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 18:26
ВС Британии поддержал прецедентное решение о депортации мигранта в Руанду
 
В миреАвтоБорис ДжонсонТереза МэйЛиз ТрассРуандаВеликобританияЕвропаЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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