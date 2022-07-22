Из Европы выслали лишь половину российских разведчиков, заявил глава MI-6
Глава МI-6 Мур: из Европы выслали лишь половину российских разведчиков
© AP Photo / Stephane Mate/Pool photoГлава британской службы внешней разведки МI-6 Ричард Мур
© AP Photo / Stephane Mate/Pool photo
Глава британской службы внешней разведки МI-6 Ричард Мур. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава британской службы внешней разведки МI-6 Ричард Мур без всяких объяснений заявил, что 400 российских дипломатов, высланных из европейских стран после 24 февраля, составляют лишь половину всех российских разведчиков под дипломатическим прикрытием, сообщает газета Guardian.
"По всей Европе была выслана примерно половина, по последним подсчетам, более 400 сотрудников российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием. Это, вероятно, наполовину сократило их способность вести свою деятельность по шпионажу в Европе", — сказал Мур на конференции по безопасности в американском Аспене.
Глава МI-6 не привел никаких доказательств в пользу своих расчетов.
Он также не пояснил, будут ли приняты властями Британии или других европейских стран новые меры в отношении российских дипломатов.
После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада. Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что в Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов. Он назвал действия европейских стран недальновидным шагом, поскольку речь идет о сужении возможностей для дипломатического общения в кризисных условиях.