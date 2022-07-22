https://ria.ru/20220722/putin-1804221401.html
Путин и Лукашенко обсудили реализацию проектов в сфере торговли и экономики
Путин и Лукашенко обсудили реализацию проектов в сфере торговли и экономики - РИА Новости, 22.07.2022
Путин и Лукашенко обсудили реализацию проектов в сфере торговли и экономики
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на реализацию конкретных проектов в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:23
2022-07-22T12:23
2022-07-22T12:38
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на реализацию конкретных проектов в торгово-экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
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в мире, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
12:23 22.07.2022 (обновлено: 12:38 22.07.2022)
Путин и Лукашенко обсудили реализацию проектов в сфере торговли и экономики
Путин и Лукашенко обсудили реализацию проектов в торгово-экономической сфере