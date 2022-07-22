https://ria.ru/20220722/putin-1804221401.html

Путин и Лукашенко обсудили реализацию проектов в сфере торговли и экономики

Путин и Лукашенко обсудили реализацию проектов в сфере торговли и экономики - РИА Новости, 22.07.2022

Путин и Лукашенко обсудили реализацию проектов в сфере торговли и экономики

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на реализацию конкретных проектов в... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:23

2022-07-22T12:23

2022-07-22T12:38

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на реализацию конкретных проектов в торгово-экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20220721/belorussiya-1804079806.html

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в мире, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко