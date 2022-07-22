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Путин и Лукашенко обсудили реализацию проектов в сфере торговли и экономики - РИА Новости, 22.07.2022
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Путин и Лукашенко обсудили реализацию проектов в сфере торговли и экономики
Путин и Лукашенко обсудили реализацию проектов в сфере торговли и экономики - РИА Новости, 22.07.2022
Путин и Лукашенко обсудили реализацию проектов в сфере торговли и экономики
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на реализацию конкретных проектов в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:23
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владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на реализацию конкретных проектов в торгово-экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
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в мире, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
12:23 22.07.2022 (обновлено: 12:38 22.07.2022)
 
Путин и Лукашенко обсудили реализацию проектов в сфере торговли и экономики

Путин и Лукашенко обсудили реализацию проектов в торгово-экономической сфере

© РИА Новости / POOLВладимир Путин разговаривает по телефону с Александром Лукашенко
Владимир Путин разговаривает по телефону с Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин разговаривает по телефону с Александром Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на реализацию конкретных проектов в торгово-экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию конкретных взаимовыгодных проектов в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.
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