11:14 22.07.2022 (обновлено: 11:15 22.07.2022)
Прокуратура в Приморье проверит условия жизни подростка, избившего женщину
Прокуратура в Приморье проверит условия жизни и воспитания подростка, избившего женщину
Прокуратура Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура в Приморье проверит условия жизни и воспитания подростка, который на видео избил женщину ногами, требуя у нее деньги, сообщает региональное надзорное ведомство.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах распространились несколько видеозаписей. На первой юноша в квартире бьет ногами по голове женщину и требует у нее деньги, на двух других видео этот же подросток плачет, извиняется и говорит, что больше так не будет. Еще на двух роликах подростка, предположительно, снимавшего избиение женщины, везут на лодке и высаживают на большой буй в нескольких сотнях метров от берега. Автор поста отмечает, что так местные жители наказали подростков, избивших женщину в поселке Дунай. Полиция начала проверку.
"Прокуратура ЗАТО Фокино организовала проверку по размещенному в СМИ видеоролику, в котором несовершеннолетний наносит удары по голове и телу женщины, высказывая требования о передаче ему денежных средств. Прокуратура даст оценку условиям жизни и воспитания несовершеннолетнего, полноте мер по контролю, принимаемых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
На контроле прокуратуры также находится розыск людей, которые удерживали избившего женщину подростка и оставили его друга на буе вдалеке от берега.