Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура в Приморье проверит условия жизни подростка, избившего женщину - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/proisshestvie-1804206016.html
Прокуратура в Приморье проверит условия жизни подростка, избившего женщину
Прокуратура в Приморье проверит условия жизни подростка, избившего женщину - РИА Новости, 22.07.2022
Прокуратура в Приморье проверит условия жизни подростка, избившего женщину
Прокуратура в Приморье проверит условия жизни и воспитания подростка, который на видео избил женщину ногами, требуя у нее деньги, сообщает региональное... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:14
2022-07-22T11:15
происшествия
россия
приморский край
дунай (река)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97493/42/974934240_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b01a48b43eca5c8377e46e982a7b3fcf.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура в Приморье проверит условия жизни и воспитания подростка, который на видео избил женщину ногами, требуя у нее деньги, сообщает региональное надзорное ведомство.Ранее в СМИ и Telegram-каналах распространились несколько видеозаписей. На первой юноша в квартире бьет ногами по голове женщину и требует у нее деньги, на двух других видео этот же подросток плачет, извиняется и говорит, что больше так не будет. Еще на двух роликах подростка, предположительно, снимавшего избиение женщины, везут на лодке и высаживают на большой буй в нескольких сотнях метров от берега. Автор поста отмечает, что так местные жители наказали подростков, избивших женщину в поселке Дунай. Полиция начала проверку.На контроле прокуратуры также находится розыск людей, которые удерживали избившего женщину подростка и оставили его друга на буе вдалеке от берега.
https://ria.ru/20220715/arest-1802611247.html
https://ria.ru/20220712/krym-1801862069.html
россия
приморский край
дунай (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97493/42/974934240_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b5b2138698f25b0ec1d8e9a8c446fd35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, дунай (река)
11:14 22.07.2022 (обновлено: 11:15 22.07.2022)
 
Прокуратура в Приморье проверит условия жизни подростка, избившего женщину

Прокуратура в Приморье проверит условия жизни и воспитания подростка, избившего женщину

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПрокуратура Приморского края
Прокуратура Приморского края - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Прокуратура Приморского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура в Приморье проверит условия жизни и воспитания подростка, который на видео избил женщину ногами, требуя у нее деньги, сообщает региональное надзорное ведомство.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах распространились несколько видеозаписей. На первой юноша в квартире бьет ногами по голове женщину и требует у нее деньги, на двух других видео этот же подросток плачет, извиняется и говорит, что больше так не будет. Еще на двух роликах подростка, предположительно, снимавшего избиение женщины, везут на лодке и высаживают на большой буй в нескольких сотнях метров от берега. Автор поста отмечает, что так местные жители наказали подростков, избивших женщину в поселке Дунай. Полиция начала проверку.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 09:53
В Приморье суд арестовал подростка после коллективного избиения школьницы
"Прокуратура ЗАТО Фокино организовала проверку по размещенному в СМИ видеоролику, в котором несовершеннолетний наносит удары по голове и телу женщины, высказывая требования о передаче ему денежных средств. Прокуратура даст оценку условиям жизни и воспитания несовершеннолетнего, полноте мер по контролю, принимаемых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
На контроле прокуратуры также находится розыск людей, которые удерживали избившего женщину подростка и оставили его друга на буе вдалеке от берега.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 09:29
В Крыму задержали подозреваемых в избиении российского военного
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайДунай (река)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала