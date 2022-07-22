https://ria.ru/20220722/proisshestvie-1804206016.html

Прокуратура в Приморье проверит условия жизни подростка, избившего женщину

Прокуратура в Приморье проверит условия жизни подростка, избившего женщину - РИА Новости, 22.07.2022

Прокуратура в Приморье проверит условия жизни подростка, избившего женщину

Прокуратура в Приморье проверит условия жизни и воспитания подростка, который на видео избил женщину ногами, требуя у нее деньги, сообщает региональное... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:14

2022-07-22T11:14

2022-07-22T11:15

происшествия

россия

приморский край

дунай (река)

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура в Приморье проверит условия жизни и воспитания подростка, который на видео избил женщину ногами, требуя у нее деньги, сообщает региональное надзорное ведомство.Ранее в СМИ и Telegram-каналах распространились несколько видеозаписей. На первой юноша в квартире бьет ногами по голове женщину и требует у нее деньги, на двух других видео этот же подросток плачет, извиняется и говорит, что больше так не будет. Еще на двух роликах подростка, предположительно, снимавшего избиение женщины, везут на лодке и высаживают на большой буй в нескольких сотнях метров от берега. Автор поста отмечает, что так местные жители наказали подростков, избивших женщину в поселке Дунай. Полиция начала проверку.На контроле прокуратуры также находится розыск людей, которые удерживали избившего женщину подростка и оставили его друга на буе вдалеке от берега.

https://ria.ru/20220715/arest-1802611247.html

https://ria.ru/20220712/krym-1801862069.html

россия

приморский край

дунай (река)

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происшествия, россия, приморский край, дунай (река)