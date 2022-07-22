https://ria.ru/20220722/prodovolstvie-1804338021.html

Россия поможет вывозить продовольствие из украинских портов

Россия поможет вывозить продовольствие из украинских портов - РИА Новости, 22.07.2022

Россия поможет вывозить продовольствие из украинских портов

Россия по меморандуму с ООН будет содействовать вывозу продовольствия, в том числе подсолнечного масла, из подконтрольных Киеву портов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:33

2022-07-22T17:33

2022-07-22T17:34

экономика

россия

черное море

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794749232_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_cec60ea66badf3deecf63188944933d5.jpg

СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Россия по меморандуму с ООН будет содействовать вывозу продовольствия, в том числе подсолнечного масла, из подконтрольных Киеву портов, сообщил РИА Новости источник в ООН, знакомый с текстом документа."Российская Федерация будет способствовать беспрепятственному экспорту продуктов питания, подсолнечного масла и удобрений из портов Черного моря, подконтрольных Украине", - сказал источник.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

россия

черное море

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, черное море, украина