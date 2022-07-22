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Россия поможет вывозить продовольствие из украинских портов
Россия поможет вывозить продовольствие из украинских портов - РИА Новости, 22.07.2022
Россия поможет вывозить продовольствие из украинских портов
Россия по меморандуму с ООН будет содействовать вывозу продовольствия, в том числе подсолнечного масла, из подконтрольных Киеву портов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:33
2022-07-22T17:33
2022-07-22T17:34
экономика
россия
черное море
украина
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Россия по меморандуму с ООН будет содействовать вывозу продовольствия, в том числе подсолнечного масла, из подконтрольных Киеву портов, сообщил РИА Новости источник в ООН, знакомый с текстом документа."Российская Федерация будет способствовать беспрепятственному экспорту продуктов питания, подсолнечного масла и удобрений из портов Черного моря, подконтрольных Украине", - сказал источник.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
россия
черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, черное море, украина
17:33 22.07.2022 (обновлено: 17:34 22.07.2022)
Россия поможет вывозить продовольствие из украинских портов
Россия по меморандуму с ООН поможет вывозить продовольствие из подконтрольных Киеву портов