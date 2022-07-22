https://ria.ru/20220722/pozhar-1804348698.html

В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане

В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане - РИА Новости, 22.07.2022

В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане

В здании на Патриарших прудах произошел пожар, возгорание ликвидировали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:51

2022-07-22T17:51

2022-07-22T17:51

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В здании на Патриарших прудах произошел пожар, возгорание ликвидировали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Ранее в главке рассказали, что пожарные проверяют информацию о возгорании в здании на Патриарших прудах по адресу Ермолаевский переулок, дом 7."В 17.26 пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Загорание было на первом этаже", - рассказали в пресс-службе.Собеседник агентства добавил, что сведений о пострадавших в МЧС не поступало.По данным сервиса "Яндекс.Карты", по этому адресу находится рестораны Patara и "Москва - Дели".

https://ria.ru/20220722/proisshestvie-1804314006.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия