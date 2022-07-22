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В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане - РИА Новости, 22.07.2022
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В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане
В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане - РИА Новости, 22.07.2022
В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане
В здании на Патриарших прудах произошел пожар, возгорание ликвидировали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:51
2022-07-22T17:51
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В здании на Патриарших прудах произошел пожар, возгорание ликвидировали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Ранее в главке рассказали, что пожарные проверяют информацию о возгорании в здании на Патриарших прудах по адресу Ермолаевский переулок, дом 7."В 17.26 пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Загорание было на первом этаже", - рассказали в пресс-службе.Собеседник агентства добавил, что сведений о пострадавших в МЧС не поступало.По данным сервиса "Яндекс.Карты", по этому адресу находится рестораны Patara и "Москва - Дели".
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия
17:51 22.07.2022
 
В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане

На Патриарших прудах в центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники противопожарной службы МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В здании на Патриарших прудах произошел пожар, возгорание ликвидировали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Ранее в главке рассказали, что пожарные проверяют информацию о возгорании в здании на Патриарших прудах по адресу Ермолаевский переулок, дом 7.
"В 17.26 пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Загорание было на первом этаже", - рассказали в пресс-службе.
Собеседник агентства добавил, что сведений о пострадавших в МЧС не поступало.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", по этому адресу находится рестораны Patara и "Москва - Дели".
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