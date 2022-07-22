https://ria.ru/20220722/pogoda-1804272329.html
Москвичам пообещали жару до 32 градусов в выходные
Москвичам пообещали жару до 32 градусов в выходные - РИА Новости, 22.07.2022
Москвичам пообещали жару до 32 градусов в выходные
Жара ожидается в ближайшие выходные в Москве, максимальная температура может доходить до 32 градусов, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:12
2022-07-22T15:12
2022-07-22T15:12
общество
москва
погода
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жара ожидается в ближайшие выходные в Москве, максимальная температура может доходить до 32 градусов, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ."Днем 23 и 24 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 30-32°С", - говорится в сообщении.В департаменте рекомендовали гражданам носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором и пить больше воды. Более того, не следует долго находиться под солнцем, а если все же ощущается недомогание, нужно выпить воды и отойти в тень. Также не следует пользоваться открытым огнем в эти дни, это может привести к пожару.
https://ria.ru/20220710/temperatura-1801489398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Москвичам пообещали жару до 32 градусов в выходные
Жара до 32 градусов ожидается в Москве днем 23 и 24 июля