https://ria.ru/20220722/pogoda-1804272329.html

Москвичам пообещали жару до 32 градусов в выходные

Москвичам пообещали жару до 32 градусов в выходные - РИА Новости, 22.07.2022

Москвичам пообещали жару до 32 градусов в выходные

Жара ожидается в ближайшие выходные в Москве, максимальная температура может доходить до 32 градусов, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:12

2022-07-22T15:12

2022-07-22T15:12

общество

москва

погода

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жара ожидается в ближайшие выходные в Москве, максимальная температура может доходить до 32 градусов, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ."Днем 23 и 24 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 30-32°С", - говорится в сообщении.В департаменте рекомендовали гражданам носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором и пить больше воды. Более того, не следует долго находиться под солнцем, а если все же ощущается недомогание, нужно выпить воды и отойти в тень. Также не следует пользоваться открытым огнем в эти дни, это может привести к пожару.

https://ria.ru/20220710/temperatura-1801489398.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода