https://ria.ru/20220722/pogoda-1804174227.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 22.07.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T07:53

2022-07-22T07:53

2022-07-22T07:53

погода

общество

москва

александр синенков

центр "фобос"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787000372_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_4286791912580fa29363cc2966eadfae.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве и области переменную облачность без осадков. В столице 25-27 градусов, по области 22-27", — сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-восточным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220721/pogoda-1804006342.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

погода, общество, москва, александр синенков, центр "фобос", россия