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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 22.07.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T07:53
2022-07-22T07:53
2022-07-22T07:53
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александр синенков
центр "фобос"
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве и области переменную облачность без осадков. В столице 25-27 градусов, по области 22-27", — сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-восточным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет 747 миллиметров ртутного столба.
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погода, общество, москва, александр синенков, центр "фобос", россия
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: в Москве ожидается переменная облачность и до плюс 27 градусов