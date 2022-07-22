Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/pogoda-1804174227.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 22.07.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T07:53
2022-07-22T07:53
погода
общество
москва
александр синенков
центр "фобос"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787000372_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_4286791912580fa29363cc2966eadfae.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве и области переменную облачность без осадков. В столице 25-27 градусов, по области 22-27", — сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-восточным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220721/pogoda-1804006342.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787000372_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b3e74ba3fe2aac70307cd961ad6d08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, общество, москва, александр синенков, центр "фобос", россия
07:53 22.07.2022
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков: в Москве ожидается переменная облачность и до плюс 27 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВелосипедист на Лужнецкой набережной в Москве
Велосипедист на Лужнецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Велосипедист на Лужнецкой набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в Москве и области переменную облачность без осадков. В столице 25-27 градусов, по области 22-27", — сообщил Синенков.
Синоптик также отметил, что ветер будет северо-восточным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет 747 миллиметров ртутного столба.
Летний отдых - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 13:40
Россиянам рассказали о погоде в августе
 
ПогодаОбществоМоскваАлександр СиненковЦентр "Фобос"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала