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В Северо-Курильске ввели режим ЧС
В Северо-Курильске ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2022
В Северо-Курильске ввели режим ЧС
Режим ЧС в пятницу введен в Северо-Курильске, где в результате выхода реки Кузьминки из берегов оказалась подтоплена часть города, проинформировало в пятницу... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T09:19
2022-07-22T09:19
2022-07-22T09:19
происшествия
северо-курильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июл – РИА Новости. Режим ЧС в пятницу введен в Северо-Курильске, где в результате выхода реки Кузьминки из берегов оказалась подтоплена часть города, проинформировало в пятницу правительство Сахалинской области."Режим ЧС введен в Северо-Курильске", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.По данным пресс-службы регионального главка МЧС России, в результате разлива в Северо-Курильске подтоплены подвальные помещения трех многоквартирных домов, три хозпостройки, пять гаражей и помещение здания местной метеостанции."Рабочими группами администрации муниципального образования по факту обследования территории города выявлены повреждения четырех мостов, на переход через реку в лесной массив, также подмыто 300 метров грунтовой дороги, ведущей к отдельно стоящим хозпостройкам. Жизнеобеспечение не нарушено, угрозы жизни населению отсутствует", - отмечается в релизе ведомства.
северо-курильск
сахалинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалинская область
В Северо-Курильске ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в Северо-Курильске после подтопления части города из-за разлива реки