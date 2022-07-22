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В Северо-Курильске ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2022
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В Северо-Курильске ввели режим ЧС
В Северо-Курильске ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2022
В Северо-Курильске ввели режим ЧС
Режим ЧС в пятницу введен в Северо-Курильске, где в результате выхода реки Кузьминки из берегов оказалась подтоплена часть города, проинформировало в пятницу... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T09:19
2022-07-22T09:19
происшествия
северо-курильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июл – РИА Новости. Режим ЧС в пятницу введен в Северо-Курильске, где в результате выхода реки Кузьминки из берегов оказалась подтоплена часть города, проинформировало в пятницу правительство Сахалинской области."Режим ЧС введен в Северо-Курильске", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.По данным пресс-службы регионального главка МЧС России, в результате разлива в Северо-Курильске подтоплены подвальные помещения трех многоквартирных домов, три хозпостройки, пять гаражей и помещение здания местной метеостанции."Рабочими группами администрации муниципального образования по факту обследования территории города выявлены повреждения четырех мостов, на переход через реку в лесной массив, также подмыто 300 метров грунтовой дороги, ведущей к отдельно стоящим хозпостройкам. Жизнеобеспечение не нарушено, угрозы жизни населению отсутствует", - отмечается в релизе ведомства.
северо-курильск
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происшествия, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалинская область
09:19 22.07.2022
 
В Северо-Курильске ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в Северо-Курильске после подтопления части города из-за разлива реки

CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Северо-Курильск
Северо-Курильск - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov /
Северо-Курильск. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июл – РИА Новости. Режим ЧС в пятницу введен в Северо-Курильске, где в результате выхода реки Кузьминки из берегов оказалась подтоплена часть города, проинформировало в пятницу правительство Сахалинской области.
"Режим ЧС введен в Северо-Курильске", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.
По данным пресс-службы регионального главка МЧС России, в результате разлива в Северо-Курильске подтоплены подвальные помещения трех многоквартирных домов, три хозпостройки, пять гаражей и помещение здания местной метеостанции.
"Рабочими группами администрации муниципального образования по факту обследования территории города выявлены повреждения четырех мостов, на переход через реку в лесной массив, также подмыто 300 метров грунтовой дороги, ведущей к отдельно стоящим хозпостройкам. Жизнеобеспечение не нарушено, угрозы жизни населению отсутствует", - отмечается в релизе ведомства.
 
ПроисшествияСеверо-КурильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сахалинская область
 
 
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