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В Северо-Курильске ввели режим ЧС

В Северо-Курильске ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2022

В Северо-Курильске ввели режим ЧС

Режим ЧС в пятницу введен в Северо-Курильске, где в результате выхода реки Кузьминки из берегов оказалась подтоплена часть города, проинформировало в пятницу... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T09:19

2022-07-22T09:19

2022-07-22T09:19

происшествия

северо-курильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июл – РИА Новости. Режим ЧС в пятницу введен в Северо-Курильске, где в результате выхода реки Кузьминки из берегов оказалась подтоплена часть города, проинформировало в пятницу правительство Сахалинской области."Режим ЧС введен в Северо-Курильске", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.По данным пресс-службы регионального главка МЧС России, в результате разлива в Северо-Курильске подтоплены подвальные помещения трех многоквартирных домов, три хозпостройки, пять гаражей и помещение здания местной метеостанции."Рабочими группами администрации муниципального образования по факту обследования территории города выявлены повреждения четырех мостов, на переход через реку в лесной массив, также подмыто 300 метров грунтовой дороги, ведущей к отдельно стоящим хозпостройкам. Жизнеобеспечение не нарушено, угрозы жизни населению отсутствует", - отмечается в релизе ведомства.

северо-курильск

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалинская область