https://ria.ru/20220722/peregovory-1804292570.html
Подписание сделки по экспорту зерна с Украины. Прямая трансляция
Подписание сделки по экспорту зерна с Украины. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.07.2022
Подписание сделки по экспорту зерна с Украины. Прямая трансляция
В Стамбуле проходят переговоры Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с делегациями России, Украины и Турции, чтобы завершить сделку по экспорту зерна. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:24
2022-07-22T16:24
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в мире
россия
турция
украина
оон
антониу гуттереш
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В Стамбуле проходят переговоры Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с делегациями России, Украины и Турции, чтобы завершить сделку по экспорту зерна.
россия
турция
украина
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Подписание в Стамбуле соглашения об экспорте зерна с Украины
LIVE: Подписание в Стамбуле соглашения об экспорте зерна с Украины
2022-07-22T16:24
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PT62M50S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, украина, оон, антониу гуттереш, видео
Подписание сделки по экспорту зерна с Украины. Прямая трансляция
В Стамбуле проходят переговоры Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с делегациями России, Украины и Турции, чтобы завершить сделку по экспорту зерна.
2022-07-22T16:24
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PT62M50S
16:24 22.07.2022 (обновлено: 17:12 22.07.2022)
Подписание сделки по экспорту зерна с Украины. Прямая трансляция
В Стамбуле проходят переговоры Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с делегациями России, Украины и Турции, чтобы завершить сделку по экспорту зерна.