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Подписание сделки по экспорту зерна с Украины. Прямая трансляция

Подписание сделки по экспорту зерна с Украины. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.07.2022

Подписание сделки по экспорту зерна с Украины. Прямая трансляция

В Стамбуле проходят переговоры Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с делегациями России, Украины и Турции, чтобы завершить сделку по экспорту зерна. РИА Новости, 22.07.2022

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2022-07-22T16:24

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антониу гуттереш

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В Стамбуле проходят переговоры Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с делегациями России, Украины и Турции, чтобы завершить сделку по экспорту зерна.

россия

турция

украина

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Подписание в Стамбуле соглашения об экспорте зерна с Украины LIVE: Подписание в Стамбуле соглашения об экспорте зерна с Украины 2022-07-22T16:24 true PT62M50S

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Ольга Филиппова

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