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Подписание сделки по экспорту зерна с Украины. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.07.2022
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Подписание сделки по экспорту зерна с Украины. Прямая трансляция
Подписание сделки по экспорту зерна с Украины. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.07.2022
Подписание сделки по экспорту зерна с Украины. Прямая трансляция
В Стамбуле проходят переговоры Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с делегациями России, Украины и Турции, чтобы завершить сделку по экспорту зерна. РИА Новости, 22.07.2022
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в мире
россия
турция
украина
оон
антониу гуттереш
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В Стамбуле проходят переговоры Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с делегациями России, Украины и Турции, чтобы завершить сделку по экспорту зерна.
россия
турция
украина
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LIVE: Подписание в Стамбуле соглашения об экспорте зерна с Украины
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в мире, россия, турция, украина, оон, антониу гуттереш, видео
Подписание сделки по экспорту зерна с Украины. Прямая трансляция
В Стамбуле проходят переговоры Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с делегациями России, Украины и Турции, чтобы завершить сделку по экспорту зерна.
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16:24 22.07.2022 (обновлено: 17:12 22.07.2022)
 

Подписание сделки по экспорту зерна с Украины. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
В Стамбуле проходят переговоры Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с делегациями России, Украины и Турции, чтобы завершить сделку по экспорту зерна.
 
В миреРоссияТурцияУкраинаООНАнтониу Гуттереш
 
 
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