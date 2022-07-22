https://ria.ru/20220722/otpusk-1804219230.html

Слуцкий пообещал поддержать инициативу о сокращении отпусков депутатам

Слуцкий пообещал поддержать инициативу о сокращении отпусков депутатам - РИА Новости, 22.07.2022

Слуцкий пообещал поддержать инициативу о сокращении отпусков депутатам

ЛДПР поддержит идею о сокращении отпуска депутатам при внесении такой инициативы в Госдуму, заявил лидер ЛДПР и руководитель фракции в ГД Леонид Слуцкий. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:14

2022-07-22T12:14

2022-07-22T12:14

политика

госдума рф

россия

вячеслав володин

лдпр

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ЛДПР поддержит идею о сокращении отпуска депутатам при внесении такой инициативы в Госдуму, заявил лидер ЛДПР и руководитель фракции в ГД Леонид Слуцкий.Ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нынешних условиях было бы правильно рассмотреть вопрос сокращения отпусков депутатов Госдумы и чиновников до минимальных по Трудовому кодексу РФ (28 календарных дней)."При внесении соответствующих законодательных инициатив обязательно поддержим", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Как добавил парламентарий, предложение председателя ГД "абсолютно своевременно в нынешних непростых условиях для страны". Депутат считает, что сегодня требуются ответственные подходы и быстрое реагирование на вызовы.Сейчас отпуск депутата Госдумы составляет 42 календарных дня, отпуск госслужащих - до 45 дней.

https://ria.ru/20220706/donbass-1800694532.html

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Кирилл Волков

политика, госдума рф, россия, вячеслав володин, лдпр, леонид слуцкий (политик)