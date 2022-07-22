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Слуцкий пообещал поддержать инициативу о сокращении отпусков депутатам
Слуцкий пообещал поддержать инициативу о сокращении отпусков депутатам - РИА Новости, 22.07.2022
Слуцкий пообещал поддержать инициативу о сокращении отпусков депутатам
ЛДПР поддержит идею о сокращении отпуска депутатам при внесении такой инициативы в Госдуму, заявил лидер ЛДПР и руководитель фракции в ГД Леонид Слуцкий. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:14
2022-07-22T12:14
2022-07-22T12:14
политика
госдума рф
россия
вячеслав володин
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ЛДПР поддержит идею о сокращении отпуска депутатам при внесении такой инициативы в Госдуму, заявил лидер ЛДПР и руководитель фракции в ГД Леонид Слуцкий.Ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нынешних условиях было бы правильно рассмотреть вопрос сокращения отпусков депутатов Госдумы и чиновников до минимальных по Трудовому кодексу РФ (28 календарных дней)."При внесении соответствующих законодательных инициатив обязательно поддержим", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Как добавил парламентарий, предложение председателя ГД "абсолютно своевременно в нынешних непростых условиях для страны". Депутат считает, что сегодня требуются ответственные подходы и быстрое реагирование на вызовы.Сейчас отпуск депутата Госдумы составляет 42 календарных дня, отпуск госслужащих - до 45 дней.
https://ria.ru/20220706/donbass-1800694532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, россия, вячеслав володин, лдпр, леонид слуцкий (политик)
Слуцкий пообещал поддержать инициативу о сокращении отпусков депутатам
Слуцкий пообещал поддержать сокращение отпусков депутатам при внесении инициативы в Думу