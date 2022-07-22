https://ria.ru/20220722/otoplenie-1804178681.html

Подготовка к новому отопительному сезону в Москве идет строго по графику

Подготовка к новому отопительному сезону в Москве идет строго по графику - РИА Новости, 22.07.2022

Подготовка к новому отопительному сезону в Москве идет строго по графику

Подготовка к новому отопительному сезону в Москве идет строго по графику, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T08:45

2022-07-22T08:45

2022-07-22T08:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

мосгаз

жкх

мосводоканал

петр бирюков

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Подготовка к новому отопительному сезону в Москве идет строго по графику, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работы, связанные с подготовкой столичных систем жизнеобеспечения к новому отопительному сезону, идут строго по графику и будут завершены в срок - к 1 сентября. Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по подготовке города к осенне-зимнему периоду и старту отопительного сезона. В настоящее время завершена подготовка более 23,1 тысяч многоквартирных жилых домов, что составляет почти 70% от плана", - сказал Бирюков.Он отметил, что особое внимание уделяется подготовке тепловых сетей, на них с середины мая по сентябрь проводятся температурные и гидравлические испытания для выявления ненадежных участков. Это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.Также Бирюков сообщил, что энергетики уже подготовили 10,5 тысяч километров тепловых сетей, отремонтировали 96 тепловых станций и котельных, 5,3 тысячи тепловых пунктов, более 99 километров воздушных и 62,4 километра кабельных линий электропередач, 795 силовых трансформаторных подстанций."Всего к осенне-зимнему сезону подготовим более 74 тысяч городских объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных жилых домов. Все мероприятия идут в строгом соответствии с графиком и будут завершены в срок - до 1 сентября", - добавил Бирюков.В комплексе городского хозяйства отметили, что сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр 11,3 тысячи километров водопроводных и 4,8 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 126 пожарных гидрантов и более 2,5 тысяч колодцев.Сообщается, что специалисты АО "Мосгаз" завершили профилактический ремонт 838 километров наружных газопроводов и реконструировали еще 32 километра.

https://ria.ru/20220713/teploseti-1802134846.html

https://ria.ru/20220708/otoplenie-1801196114.html

https://ria.ru/20220705/yuurgu-1799533206.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мосгаз, жкх, мосводоканал, петр бирюков