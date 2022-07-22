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В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 22.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 22.07.2022
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности
Установленный в Брянской области желтый уровень террористической опасности продлен с 23 июля еще на 15 суток, до 7 августа, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:20
2022-07-22T15:20
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
украина
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БРЯНСК, 22 июл – РИА Новости. Установленный в Брянской области желтый уровень террористической опасности продлен с 23 июля еще на 15 суток, до 7 августа, сообщило региональное правительство."Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 23 июля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.Отмечается, что такое решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.При желтом уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
https://ria.ru/20220722/turizm-1804181529.html
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безопасность, брянская область, украина
15:20 22.07.2022
 
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности

Желтый уровень террористической опасности продлили в Брянской области до 7 августа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БРЯНСК, 22 июл – РИА Новости. Установленный в Брянской области желтый уровень террористической опасности продлен с 23 июля еще на 15 суток, до 7 августа, сообщило региональное правительство.
"Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 23 июля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что такое решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.
При желтом уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.
Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
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