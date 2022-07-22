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Депутат попросил Памфилову принять меры против кандидатов-однофамильцев - РИА Новости, 22.07.2022
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Депутат попросил Памфилову принять меры против кандидатов-однофамильцев
Депутат попросил Памфилову принять меры против кандидатов-однофамильцев - РИА Новости, 22.07.2022
Депутат попросил Памфилову принять меры против кандидатов-однофамильцев
Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) обратился к председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой принять меры в отношении кандидатов-однофамильцев, которые "уводят РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:19
2022-07-22T18:27
кпрф
политика
элла памфилова
москва
россия
цик рф
госдума рф
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) обратился к председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой принять меры в отношении кандидатов-однофамильцев, которые "уводят голоса коммунистов" на выборах."Направил депутатский запрос председателю ЦИК Элле Памфиловой по вопиющей ситуации с массовым использованием против кандидатов от КПРФ "спойлеров", кандидатов-однофамильцев, выставленных с целью запутать избирателей и увести голоса у коммунистов", - написал Парфенов в Telegram-канале.По словам политика, в некоторых районах Москвы регистрируются "по 2 однофамильца на одного представителя КПРФ".Депутат также попросил обратить внимание ЦИК на более гласное информирование избирателей о выборной кампании в сентябре.Ранее Памфилова уже выступала с резкой критикой кандидатов-двойников и партий-спойлеров, называв их участие в выборном процессе "мерзостью и грязной политической технологией". Тогда она просила законодателей подумать над решениями, которые помогут с ними бороться.
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кпрф, политика, элла памфилова, москва, россия, цик рф, госдума рф
18:19 22.07.2022 (обновлено: 18:27 22.07.2022)
 
Депутат попросил Памфилову принять меры против кандидатов-однофамильцев

Депутат Парфенов попросил главу ЦИК Памфилову принять меры против кандидатов-однофамильцев

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) обратился к председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой принять меры в отношении кандидатов-однофамильцев, которые "уводят голоса коммунистов" на выборах.
"Направил депутатский запрос председателю ЦИК Элле Памфиловой по вопиющей ситуации с массовым использованием против кандидатов от КПРФ "спойлеров", кандидатов-однофамильцев, выставленных с целью запутать избирателей и увести голоса у коммунистов", - написал Парфенов в Telegram-канале.
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По словам политика, в некоторых районах Москвы регистрируются "по 2 однофамильца на одного представителя КПРФ".
Депутат также попросил обратить внимание ЦИК на более гласное информирование избирателей о выборной кампании в сентябре.
Ранее Памфилова уже выступала с резкой критикой кандидатов-двойников и партий-спойлеров, называв их участие в выборном процессе "мерзостью и грязной политической технологией". Тогда она просила законодателей подумать над решениями, которые помогут с ними бороться.
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