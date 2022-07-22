https://ria.ru/20220722/obsuzhdenie-1804207058.html

Лукашенко и Путин обсудили импортозамещение и международную повестку

Лукашенко и Путин обсудили импортозамещение и международную повестку - РИА Новости, 22.07.2022

Лукашенко и Путин обсудили импортозамещение и международную повестку

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили во время телефонного разговора импортозамещающие проекты, международную повестку и... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:18

2022-07-22T11:18

2022-07-22T11:35

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

импортозамещение

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МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили во время телефонного разговора импортозамещающие проекты, международную повестку и график контактов, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин утром 22 июля провели телефонный разговор. Главной темой разговора стало двустороннее сотрудничество. Был обсужден комплекс основных вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению", - говорится в сообщении.Согласно ему, Лукашенко и Путин обсудили и международную повестку дня, отдельно российский лидер проинформировал белорусского коллегу о состоявшихся переговорах в Тегеране."Обсудили главы государств и график предстоящих контактов", - отмечается в сообщении.По информации пресс-службы, во время разговора "глава белорусского государства в свою очередь поблагодарил коллегу за поддержку нашего национального авиаперевозчика". Кроме того, президенты Белоруссии и России согласовали вопрос назначения нового посла Белоруссии в Российской Федерации - заместителя главы администрации президента республики Дмитрия Крутого.Накануне в интервью агентству Франс Пресс Лукашенко анонсировал, что планирует в пятницу пообщаться с российским коллегой по телефону.

https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804140824.html

https://ria.ru/20220722/posol-1804208878.html

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, импортозамещение