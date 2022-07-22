11:18 22.07.2022 (обновлено: 11:35 22.07.2022)
Лукашенко и Путин обсудили импортозамещение и международную повестку
Лукашенко и Путин обсудили по телефону международную повестку и импортозамещение
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили во время телефонного разговора импортозамещающие проекты, международную повестку и график контактов, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин утром 22 июля провели телефонный разговор. Главной темой разговора стало двустороннее сотрудничество. Был обсужден комплекс основных вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению", - говорится в сообщении.
Согласно ему, Лукашенко и Путин обсудили и международную повестку дня, отдельно российский лидер проинформировал белорусского коллегу о состоявшихся переговорах в Тегеране.
"Обсудили главы государств и график предстоящих контактов", - отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы, во время разговора "глава белорусского государства в свою очередь поблагодарил коллегу за поддержку нашего национального авиаперевозчика". Кроме того, президенты Белоруссии и России согласовали вопрос назначения нового посла Белоруссии в Российской Федерации - заместителя главы администрации президента республики Дмитрия Крутого.
Накануне в интервью агентству Франс Пресс Лукашенко анонсировал, что планирует в пятницу пообщаться с российским коллегой по телефону.
Вчера, 11:25Лукашенко назначил нового посла в России