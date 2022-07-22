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Украинские военные снова обстреляли Горловку

Украинские военные снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.07.2022

Украинские военные снова обстреляли Горловку

Украинские войска в 13.14 выпустили по Горловке девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:30

2022-07-22T13:30

2022-07-22T13:37

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.14 выпустили по Горловке девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.14 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении четырех человек в результате украинского обстрела горловского поселка Гольмовский.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр