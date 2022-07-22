https://ria.ru/20220722/obstrel-1804241916.html
Украинские военные снова обстреляли Горловку
Украинские военные снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские военные снова обстреляли Горловку
Украинские войска в 13.14 выпустили по Горловке девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:30
2022-07-22T13:30
2022-07-22T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775776188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d451f833183a1dabcac3c99d8c86f505.jpg
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.14 выпустили по Горловке девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.14 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении четырех человек в результате украинского обстрела горловского поселка Гольмовский.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775776188_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_431368155c4d7a9f92e89bee5ea41df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
13:30 22.07.2022 (обновлено: 13:37 22.07.2022)
Украинские военные снова обстреляли Горловку
ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке