https://ria.ru/20220722/obezyana-1804179745.html

Дело о халатности завели после нападения обезьяны на ребенка в Мытищах

Дело о халатности завели после нападения обезьяны на ребенка в Мытищах - РИА Новости, 22.07.2022

Дело о халатности завели после нападения обезьяны на ребенка в Мытищах

Уголовное дело о халатности должностных лиц заведено после нападения обезьяны на ребенка в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T08:54

2022-07-22T08:54

2022-07-22T08:54

происшествия

мытищи

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уголовное дело о халатности должностных лиц заведено после нападения обезьяны на ребенка в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее сообщалось, что обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии в больнице. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, семья девочки приехала из Харькова. Она добавила, что обезьяна содержалась в частном зоопарке. Подмосковная прокуратура сообщала, что отделом дознания МУ МВД России "Мытищинское" возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности."СК России в городском округе Мытищи возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, осуществляющих полномочия в рамках государственного контроля на территории Московской области, приведшей к травмированию двухлетней девочки в результате нападения обезьяны (часть 2 статья 293 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что должностные лица не проверяли условия содержания животных в частном зоопарке в деревне Терпигорьево, в результате чего обезьяна из вида "матабеев" убежала на соседний участок и напала на ребенка.

https://ria.ru/20220721/obezyana-1804143855.html

мытищи

московская область (подмосковье)

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Нападение обезьяны на ребенка в Мытищах Обезьяна напала на девочку на улице в Мытищах, прокуратура начала проверку. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве. 2022-07-22T08:54 true PT0M25S

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Ольга Фомченкова

происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)