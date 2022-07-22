https://ria.ru/20220722/obezyana-1804179745.html
Дело о халатности завели после нападения обезьяны на ребенка в Мытищах
Дело о халатности завели после нападения обезьяны на ребенка в Мытищах - РИА Новости, 22.07.2022
Дело о халатности завели после нападения обезьяны на ребенка в Мытищах
Уголовное дело о халатности должностных лиц заведено после нападения обезьяны на ребенка в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T08:54
2022-07-22T08:54
2022-07-22T08:54
происшествия
мытищи
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уголовное дело о халатности должностных лиц заведено после нападения обезьяны на ребенка в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее сообщалось, что обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии в больнице. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, семья девочки приехала из Харькова. Она добавила, что обезьяна содержалась в частном зоопарке. Подмосковная прокуратура сообщала, что отделом дознания МУ МВД России "Мытищинское" возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности."СК России в городском округе Мытищи возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, осуществляющих полномочия в рамках государственного контроля на территории Московской области, приведшей к травмированию двухлетней девочки в результате нападения обезьяны (часть 2 статья 293 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что должностные лица не проверяли условия содержания животных в частном зоопарке в деревне Терпигорьево, в результате чего обезьяна из вида "матабеев" убежала на соседний участок и напала на ребенка.
https://ria.ru/20220721/obezyana-1804143855.html
мытищи
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Нападение обезьяны на ребенка в Мытищах
Обезьяна напала на девочку на улице в Мытищах, прокуратура начала проверку. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве.
2022-07-22T08:54
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PT0M25S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Дело о халатности завели после нападения обезьяны на ребенка в Мытищах
СК завел дело о халатности должностных лиц после нападения обезьяны на девочку в Мытищах