https://ria.ru/20220722/narkotiki-1804401572.html

Замглавы Кировского района Махачкалы арестовали за хранение наркотиков

Замглавы Кировского района Махачкалы арестовали за хранение наркотиков - РИА Новости, 22.07.2022

Замглавы Кировского района Махачкалы арестовали за хранение наркотиков

Суд арестовал на два месяца заместителя главы Кировского района Махачкалы Арсена Базанова за хранение наркотиков и оружия, сообщается на сайте Кировского... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T20:24

2022-07-22T20:24

2022-07-22T20:24

происшествия

махачкала

кировский район

каспийское море

россия

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МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца заместителя главы Кировского района Махачкалы Арсена Базанова за хранение наркотиков и оружия, сообщается на сайте Кировского районного суда.По информации правоохранителей, Базанов был задержан 20 июля примерно в 12:50 в Махачкале, на улице Громова возле дома номер 40. При личном досмотре у подозреваемого было обнаружено 13 прозрачных полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом. Результат проведенной экспертизы подтвердил, что в пакетах 14,75 грамма мефедрона. Также в автомобиле Lexus LX570 задержанного правоохранители обнаружили и изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, глушителей и боеприпасов к ним."Суд, рассмотрев материал, постановлением от 22.07.2022 года удовлетворил ходатайство следователя, избрав Базанову А.Ц. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 20 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.Кировский район - один из трех районов Махачкалы. С подчиненными населенными пунктами и прилегающими территориями вплоть до острова Чечень в Каспийском море является самым большим внутригородским районом - его площадь составляет 280 квадратных километров. Население района города без учета подчиненных населенных пунктов превышает 186 тысяч человек.

https://ria.ru/20220720/voenkomat-1803880745.html

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происшествия, махачкала, кировский район, каспийское море, россия