https://ria.ru/20220722/nagrada-1804244167.html

В Челябинске наградили спасшую ребенка девятиклассницу

В Челябинске наградили спасшую ребенка девятиклассницу - РИА Новости, 22.07.2022

В Челябинске наградили спасшую ребенка девятиклассницу

Девятиклассницу из Челябинска, поймавшую падающего из окна двухлетнего ребенка, наградили сертификатом на смартфон, грамотами и обещали хорошие характеристики в РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:38

2022-07-22T13:38

2022-07-22T13:38

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Девятиклассницу из Челябинска, поймавшую падающего из окна двухлетнего ребенка, наградили сертификатом на смартфон, грамотами и обещали хорошие характеристики в вуз, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД России.По данным ведомства, 14 июля 15-летняя школьница возвращалась с прогулки и увидела в окне на третьем этаже малышку, облокотившуюся на москитную сетку. В этот момент сетка не выдержала, ребенок стал падать, и кинувшаяся под окно девушка чудом сумела его поймать. Приехавшие на место происшествия медики подтвердили, что 2-летняя девочка не получила травм."Ей вручили ценные подарки - сертификат на смартфон, грамоты от МВД, администрации, депутатского корпуса и уполномоченного по правам ребенка. Неважно, кто и что подарил, главное, что она не побоялась и кинулась на помощь маленькому ребенку. Хорошо, что в наше время есть такие подростки", – сказала начальник пресс-службы главка Любовь Гайнулина.В отношении матери ребенка составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", при этом семья характеризуется положительно и ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. В тот день ребенок проснулся раньше матери и залез в открытое окно, уточнили в пресс-службе.Собеседница агентства добавила, что девятиклассница мечтает работать в МЧС. "Мы будем оказывать помощь, но мы не можем прийти в университет и сказать: "Берите ее". Постараемся по мере своих возможностей оказать помощь, может, ходатайства напишем, характеристики... Этот поступок говорит, что она к службе готова, не каждый взрослый возьмет на себя такую ответственность", – отметила Гайнулина.

https://ria.ru/20220706/kazak-1800812655.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220718/politseyskiy-1803150155.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск